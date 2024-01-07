علامات تشير إلى نقص الكولاجين في الجسم.. ظهور التجاعيد وتساقط الشعر أبرزها

الكولاجين هو أحد أنواع البروتينات التي يقوم الجسم بتصنيعها، ويشكل ثلث إجمالي بروتين الجسم، وللكولاجين دور مهم في الحفاظ على صحة المفاصل وشباب البشرة، حيث يمنحها المرونة ويحميها من التجاعيد.

ولكن ما يقلل إنتاج الكولاجين في الجسم بشكل طبيعي هو التقدم بالعمر، بالإضافة لبعض العوامل الخارجية التي تؤثر سلبيا على مستويات الكولاجين في الجسم.

نرصد أعراض نقص الكولاجين في الجسم وفقا لموقع every day health

أعراض نقص الكولاجين:

ظهور التجاعيد:

يعتبر من العلامات الدالة على نقص الكولاجين، عند ظهور التجاعيد، كما يظهر نقص الكولاجين بشكل ملحوظ عند ظهور خطوط دقيقة وتجاعيد، حيث إن للكولاجين دورا كبيرا في حيوية وصحة البشرة، وعند نقص الكولاجين في الجسم يفقد الجلد نضارته الطبيعية.

ألم الصدر:

تظهر أعراض نقص الكولاجين بالجسم وهي ألم بالصدر، وصداع، وجفاف بالعين، وصعوبة في التنفس بسبب ضعف جدران الأوعية الدموية الناتج عن نقص الكولاجين.

ألم العضلات والمفاصل:

تحدث آلام في العضلات وتكرار الشد العضلي، وعدم التئام الجروح بسرعة، وآلام في المفاصل وتصلّبها وهشاشة العظام.

ضغط الدم:

من المؤشرات التي تؤكد نقص نسبة الكولاجين في الدم، خاصة مع ظهور آلام المفاصل، وإضافة للتعب الشديد والصداع وأحيانًا آلام الصدر، يعتبر عدم انتظام ضغط الدم، وانخفاض قياسه، من أعراضه.

مشاكل الشعر:

وعند نقص الكولاجين لا يتم اكتساب العناصر الغذائية المهمة، ما يؤدي إلى تساقط الشعر بغزارة وتدميره ويؤدي إلى وجود نقص في الكولاجين من مظهر الشعر، حيث يملأ الكولاجين المسافة بين بصيلات الشعر، ونقصه يؤدي إلى تقصفه وهيشانه.

مشاكل الأسنان:

عند نقص ذلك البروتين تتأثر الأسنان بشكل كبير، حيث إنه يحافظ على صحة الأسنان واللثة، ومن أعراض نقص الكولاجين على الأسنان، وجود ألم في الأسنان واللثة، وحساسية اللثة، وسقوط الأسنان في سن مبكرة.

ألم العضلات:

يساعد الكولاجين على ربط المفاصل والأربطة بالعظام، وعندما تنقص نسبته يضعف ترابط المفاصل و الأربطة، ما يؤدي إلى حدوث ألم في العضلات.

ظهور السيلوليت:

يتسبب في ظهور الجلد بصورة غير مستحبة إلى حد ما، وتشعر وكأن الجلد متعرج وبه بعض الثنايا، ويظهرالسيلوليت في أماكن متفرقة بالجسم مثل الفخذين والذارعين والصدر والبطن والظهر،

ويتسبب فى ضعف مرونة البشرة وترهل الجسم.