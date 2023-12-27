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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لترطيب البشرة في الشتاء.. خبيرة تجميل تقدّم أفضل الماسكات أبرزها «الذهب»

ماسك الذهب للبشرة
ماسك الذهب للبشرة

فى فصل الشتاء تحتاج البشرة اهتمامًا وترطيبًا أكثر نظرًا لفقدها كمية كبيرة من الماء ، ويساهم هذا الترطيب، في حماية البشرة من التشققات، ترطيب البشرة وزيادة نضارتها، ويساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وتوريد الشفاه ومنع تشققها خصوصاً للبشرة الدهنية خاصة لأنها تحتاج ترطيبا أعلى في الشتاء، نظرًا لإفرازها عددًا من الدهون مما تسبب مشكلة الحبوب. 

وعند استخدام كريم لترطيب البشرة الدهنية يجب أن يحتوي الكريم على مياه أو “جل” كونها خفيفة على البشرة، ولعدم سد المسام أو تسبب مشاكل تحت الجلد.

وقدمت الإعلامية “رضوى الشربيني” عبر برنامجها “هي وبس” المذاع على قناة “سفرة” أفضل ماسكات لترطيب الوجه في الشتاء.

حيث قامت باستضافة خبيرة التجميل “حبيبة محسن” والتي قدمت طريقة عمل الماسك بجزيئات الذهب للتوريد والترطيب.


طريقة عمل ماسك ترطيب البشرة في الشتاء:

مكونات الماسك:

ماسك الترطيب والنضارة الذي يحتوي على حبيبات الذهب للتفتيح.
الألوفيرا بالصبار للترطيب.
خلايا جذعية مصنوعة من بلازما حيوانية ونباتية.


طريقة تحضير ماسك لترطيب البشرة الدهنية في الشتاء:

تنظيف البشرة بمياه دافئة.
وضع ماسك الترطيب والنضارة لمدة 5 دقائق.
وضع الألوفيرا بالصبار لمدة 5 دقائق.
تحضير الخلايا الجذعية وتوزيعها على الشفاه.
يجب وضعه لمدة 15 دقيقة على الأقل.
إزالة الماسك باستخدام الماء الدافئ أو السيروم.

ماسك بجزيئات الذهب ماسك ترطيب جزيئات الذهب ترطيب البشرة التشققات

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