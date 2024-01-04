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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الاسمرار حول الفم .. تعرف على طرق العلاج الفعالة

اسمرار حول الفم
اسمرار حول الفم

اسمرار حول الفم  مشكلة ينزعج منها الكثيرين وخاصةً النساء، اسمرار حول الفم  يظهر نتيجة العديد من العوامل والتغيرات التى تصيب البشرة مثل فرط التصبغ  والالتهاب والاحمرار والكلف ونقص الفيتامينات والإصابة بالأمراض الجلدية وغيرها، ولا تعد البقع الداكنه حول الفم ضارة، اوتؤدي للقلق، حسب موقع Health remediez نتعرف على أسباب الاسمرار والتصبغات حول الفم وطرق علاجه.


أسباب ظهور اسمرار حول الفم:


الجفاف:

نقص الماء فى الجسم يؤثر على الجلد  ويسبب جفافا شديدا وبالتالي يظهر اسمرار حول الفم كما يؤدي نقص الماء في النظام الغذائي إلى تشقق وتهيج الجلد والشفاه، وقد تصبح الشفاه خشنة، مما يؤدي إلى إصابات صغيرة، مما قد  يؤدي إل تغيرات في لون الشفاه.

التقشير:

عند استخدام منتجات التقشير،لابد أن نأخذ حذرنا فى التعامل على البشرة،ويمكنك استخدامه بلطف أو التوقف عنه ليتم الشفاء حتى لايسبب إلتهاب الجلد  واسمراره.

عصير الليمون:

يستخدم الكثير من الفتيات عصير الليمون لتفتيح البشره الداكنة، ولكنه مع تكرار استخدامه، قد يسبب عكس النتيجة والتهابات الجلد واضرار على البشرة.

كريمات تفتيح البشرة:

يفضل استخدام كريمات مناسبة لنوع البشرة سواء بشرة دهنية أو جافة أو بشرة حساسة ، لذلك يجب توخي الحذر لتقليل المنطقة الداكنة حول الفم ومعالجتها ومنع تصبغها.

الوصفات الطبيعية:

قبل استخدام الوصفات الطبيعية توخي الحذر يمكنك التأكد من أنك لا تعانين من الحساسية ومن المكونات التي تضعيها على بشرتك، حتى لا تتفاقم.

التعرض للشمس:

تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة  وتراكم صبغة الميلانين في البشرة، ويفضل استخدام واقي الشمس بانتظام خارج وداخل المنزل، ويفضل أن يكون به زنك، لكي يساعد على تفتيح البشرة.

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مرطبات البشرة:

تجنب استخدام مرطبات الشفاه غير الأصلية يُنصح باستخدام كريمات مرطبة تحتوي على مكونات طبيعية تساعد على ترطيب البشرة وتفتيح لونها.

معجون الاسنان:

قد تسبب مادة الفلورايد، والتي تصل إلى الفم من خلال معاجين الأسنان، إلى اسمرار الجلد والبشرة
لذا يجب غسل الفم جيداً بعد استخدام معجون الاسنان.

الأطعمة والمشروبات:

تناول بعض أنواع الفواكة ذات العصارات المحلاة، أو الأكلات المالحة، والتي تتسرب بقاياها حول الفم تؤدي إلى اسمرار حول الفم.


لابد من الإكثار من شرب الماء، والحرص على نظافة البشرة ومنطقة حول الفم، وتجنب استخدام الكريمات المعطرة واستشارة الطبيب.

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