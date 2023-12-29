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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد ظهوره فى مصر.. طبيب يفجر مفاجأة حول متحور كورونا الجديد jn1

المتحور الجديد
المتحور الجديد

حالة من القلق تسيطر الآن على المواطنين بسبب انتشار متحور جديد لفيروس كورونا و هو jn1 بعدد كبير من الدول طبقا لمنظمة الصحة العالمية .

وقال الدكتور شريف منسي،  رئيس الإدارة الطبية المركزية بمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، نحن نؤكد على نقطة هامة طبقا لما قالته منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا مستمر لفترة مثل أى أوبئة موسمية حدثت من قبل على مدار  التاريخ، وبعد التطعيمات التى حصل عليها المواطنين أصبحت كورونا مثل الانفلونزا العادية ولا داعى للقلق.

و أضاف " منسى " ، أن المتحور الجديد jn1 هو أحد متحورات كورونا العادية ولكن الفرق الوحيد أنه سريع الانتشار مقارنةً بالمتحورات التى حدثت خلال الفترة الماضية، ولكن خطورته أقل بكثير ولا يستدعى إلى دخول المريض إلى المستشفى كما كان يحدث من قبل، ويكتفى المريض بالراحة وشرب السوائل و الغذاء الجيد.

وأكد الدكتور شريف منسي،  رئيس الإدارة الطبية المركزية بمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة  أنه بسبب التطعيمات هناك نسبة حماية ليست بنسبة 100%، ولكن حماية بشكل كبير من الاصابة بالمتحور ، مشيرا إلى ان متحور jn1 سيكون موجود لفترة ويختفى مرة أخرى فلا داعى للقلق.

وأوضح الدكتور شريف منسي،  رئيس الإدارة الطبية المركزية بمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة  أن أعراض المتحور الجديد هى تكسير فى الجسم، وارتفاع درجة الحرارة، ورشح، إضافة إلى فقدان حاسة الشم و التذوق ولكن ليس مع كل الحالات، مؤكدا أن المستشفيات جاهزة لاستقبال أى حالات إذا لزم الأمر، ولكن هذا لم يحدث مع المتحور jn1 .

الصحة العالمية المتحور الجديد jn1 المتحور الجديد جامعة القاهرة سريع الانتشار فيروس كورونا

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