منتشر في المدارس.. معلومات عن مرض يهدد أطفالنا

أثار مرض الجدري المائي خلال الساعات الأخيرة جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعد تصريح وزارة التربية والتعليم بوجود حالات به، ما أثار القلق بين أولياء الأمور.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، خلال منشور إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بانتشار مرض الجديري المائي على مستوى الجمهورية، بين الطلاب في عدد من المدارس.



وطمأن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بأنه لا داعي للقلق من التعليمات الرسمية التي أصدرتها الوزارة بشأن ظهور الجدري المائي بين الطلاب.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطعيم الجديري المائي ليس له جرعات تنشيطية، ولكن لا بد من الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن التطعيمات تقلل حدة المرض ولا تقضي على المرض الفيروسي نهائياً.

وفي هذا الصدد، نرصد معلومات عن مرض الجدري المائي.

مرض جدري الماء هو مرض فيروسي معدٍ سريع الانتشار، وغالبا ما تكون العدوى خفيفة، وهو أكثر شيوعًا بين الأطفال دون سن العاشرة، ويكون أكثر انتشاراً في فصل الشتاء.

غالباً تحدث الإصابة بجدري الماء بسبب فيروس يسمى “فاريسيلا زوستر”، الذي يتنقل من طفل إلى آخر إما عن طريق رذاذ من أنف أو فم الشخص المصاب، أو عن طريق ملامسة الأسطح التي لمسها طفل مصاب.

أعراض الإصابة بجدري الماء

قد يعاني الأطفال المصابون بجدري الماء من الأعراض التالية:

قد تبدأ الحمى قبل ظهور طفح جلدي.

طفح جلدي يسبب الحكة ويتكون من بثور مملوءة بالسوائل قد تظهر في جميع أنحاء جسم الطفل.

تكون أكثر وضوحًا على البطن، والصدر، والوجه، وفروة الرأس، وخلف الأذنين، والذراعين، والساقين.

تجف البثور بعد يومين أو ثلاثة أيام من الإصابة ويتكون فوقها قشرة.

قد يكون الطفل أقل نشاطًا، كما تقل شهيته.

يشعر الطفل بالتعب أو يعاني من آلام في الذراعين والساقين.

علاج جدري الماء:

أخذ المسكنات في حال الشعور بالألم.

أخذ خافض للحرارة في حالة الشعور بالحمى.

لا يتطلب الفيروس المسبب للعدوى تلقي مضادات حيوية معينة.

ضع دهان الكالامين أو جل التبريد لتقليل الحكة.

تناول الباراسيتامول لعلاج الآلام والحمى الشديدة.

تجنب تناول دواء إيبوبروفين لأنه قد يتسبب أحيانًا في ردود فعل جلدية تحسسية عند الأطفال المصابين بجدري الماء.

تأكّد أن طفلك يشرب كميات كافية من السوائل حتى لا يُصاب بالجفاف.

لا تعط الأسبرين لطفلك المصاب بجدري الماء.

إذا كان طفلك:

يعاني من احمرار ينتشر في أجزاء من جسمه وألم حول البثور أو البقع.

يشعر بالنعاس ويعاني من مشاكل في التوازن أو المشي، من صداع شديد، سريع الانفعال.

يعاني من صعوبة في المشي، يعاني من حمى استمرت لأكثر من خمسة أيام، اذهب للطبيب فوراً.

كيف ينتقل مرض الجدري بين الآخرين؟

ينتقل مرض الجدري من المصاب إلى الآخرين عن طريق اللعاب سواء بالكلام أو العطاس أو الكحة.

ومن الممكن أن ينتقل عبر الأسطح التي تحتوي على لعاب الشخص المصاب مثل الطاولات، وكراسي الانتظار وغرف الطعام.

ويكون الشخص المصاب معديا من أول ظهور الطفح الجلدي على جسم المصاب حتى آخر ظهور الطفح الجلدي على جسمه.