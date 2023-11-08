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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكون فى مطبخك له فوائد مذهلة أبرزها حرق الدهون وتفتيح البشرة

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

خل التفاح أحد المنتجات الصحية الطبيعية الأكثر شعبية، ويحرص كثيرون على تناول خل التفاح وذلك بسبب فوائده الصحية العديدة للجسم.

وفي هذا السياق، قدمت الإعلامية رضوى الشربيني ، عبر برنامجها "هي وبس" على قناة"سي بي سي سفرة"أن هناك فوائد كثيرة ومتنوعة ووصفات طبيعية ومختلفة لخل التفاح وتفيد الجسم أيضا كما يلي.

فوائد خل التفاح:


توحيد لون البشرة

إذا كنت تعانين من تعدد ألوان بشرتك وتواجد البقع الداكنة بها بعد تعرضك للشمس والخروج اليومي، استخدمي وصفة مميزة لتوحيد لون بشرتك بخلط 2 ملعقة خل تفاح وملعقة كبيرة نشا وملعقة كبيرة مياه، وقلبيها جيدا حتى يصبح قوامها سميك ووزعيها على الوجه مثل الماسك ويترك لمدة 10 دقايق ثم يفرك ويشطف بماء فاتر وتكرر لمدة أسبوعين حتى تلاحظي النتيجة الرئعة.

حرق الدهون

يساعد خل التفاح على التخلص من الدهون وحرقها بشكل طبيعي فينصح به الأطباء من خلال إضافته بشكل خارجي على الطعام كالسلطة أو غيرها من الوجبات الصحية.

المناطق الداكنة في الجسم

يعتبر خل التفاح من الحلول السحرية لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم، فيستخدم لتفتيح منطقة الكوع وكذلك تحت الذراع “الإبط”، بحيث يحضر خليط من ملعقة صغيرة من البيكينج صودا وملعقة من خل التفاح وتبلل به قطنة وتوضع على المنطقة المرادة لمدة ربع ساعة ثم تشطف بمياه فاترة وعبر التكرار ستلاحظين الفرق بعد عشرة أيام فقط من الاستخدام.

بثور البشرة الدهنية

يتمكن خل التفاح من محاربة البثور وحب الشباب في البشرة الدهنية فقط، بحيث يحضر سائل مكون من ملعقة خل التفاح مع 3 ملاعق مياه وتبلل قطنة به ويمسح الوجه بها ثم يشطف بعد 10 دقايق، تكرر هذه الخطوة حتى تلاحظي الفرق، لا تستخدم هذه الوصفة مع أي نوع بشرة أخرى.

للقضاء على قشرة الشعر

بعيدا عن أنواع الشامبو المحاربة للقشرة، استخدمي خل التفاح واقضي على قشرة الشعر تماما، من خلال فرك فروة الرأس بخليط من ملعقة خل و2 ملعقة مياه يمكن مضاعفته بنفس المعيار على حسب طول الشعر ومع تكرارها خلال الاستحمام ستلاحظين الفرق واختفاء القشرة نهائيا.

مقوي للأظافر

اهتمي بأظافرك خاصة بعد غسل الأواني، وضعيها بدون مقوي أو طلاء في 2 ملعقة كبيرة من المياه و2 ملعقة من خل التفاح لمدة ربع ساعة، ثم تشطف بمياه فاترة وتكرر الخطوة للمحافظة على صحة وقوة الأظافر.

المسام الواسعة

عند تواجد مسام واسعة في بشرتك لا تنسي تحضير وصفة مكونة من 2 ملعقة خل تفاح و2 ملعقة عسل أبيض واخلطيها ووزعيها على الوجه واتركيها لمدة 10 دقائق بفرك الوجه كعمل المساج ومن ثم يشطف بماء فاتر.

خل التفاح البشرة هي وبس الشعر قشرة الشعر الأظافر المسام الواسعة

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