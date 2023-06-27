مخاطر غير متوقعة للإفراط في تناول اللحوم خلال العيد.. تضر القلب والكلى

خلال عيد الأضحى يتناول الجميع اللحوم بكل أنواعها وأشكالها، ويسرف البعض في تناولها بكميات كبيرة طوال أيام عيد الأضحي، لكن الأطباء حذروا من الأفراط في تناول اللحوم، وطالبوا بالاعتدال في استهلاكها، حتي لا يصابوا بأضرار صحية خطيرة تسبب لهم بعض الأمراض.. نرصد في هذا التقرير مخاطر الإفراط في تناول اللحوم في العيد وفقا لموقع webmd



مخاطر الإفراط في تناول اللحوم في العيد:

⁃ صعوبة الهضم والإصابة بالإمساك، حيث أن اللحوم من الأطعمة التي تحتاج إلى وقت حتى يتم هضمها، ولا تحتوي على الألياف، ويمكن أن تسبب حدوث انتفاخات، وخاصةً اللحم الذي يحتوي على دهون.

⁃ الإفراط في تناول اللحوم يؤدي إلى الإصابة بإضطرابات المعدة وفي عملية الإخراج ومواعيدها ، والأفضل هو تناول كميات معقولة من اللحوم، بالإضافة إلى الكربوهيدرات الصحية، مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة، والتي تساعد في الهضم

⁃ تشير بعض الأبحاث الحديثة إلى أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل: سرطان القولون، وسرطان البنكرياس، وسرطان المعدة.

⁃ الافراط في تناول اللحوم يمكن أن تسبب الصداع، لأن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب الجفاف، لذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى الصداع وضعف الوظيفة العقلية.

⁃ إذا كنت تتناول اللحوم بكميات كبيرة، فهذا يعني أنك تتناول العناصر الغذائية الأخرى بكميات قليلة أو منعدمة ، ونادرًا ما يتوفر فيتامين ج في المنتجات الحيوانية، كما أن اللحوم ليست غنية بفيتامين ج الهام في تكوين الكولاجين الذي يحافظ على صحة البشرة والشعر والأظافر ، ولذلك يجب التقليل من تناول اللحوم لإفساح المجال لتناول الأغذية الأخرى الصحية والهامة لكافة أعضاء الجسم.

⁃ يمكن أن تزداد احتمالية الإصابة بالأمراض، وخاصة المتعلقة بالمناعة والفيروسات، مثل: نزلات البرد، وذلك لأنك لا تتناول كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللازمة لمقاومة العدوى وعلى رأسها فيتامين ج.

⁃ يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة جدًا من البروتين إلى زيادة فقدان الكالسيوم في البول، وهو أمر ضروري لبناء عظام قوية.

⁃ يسبب مشاكل القلب والشرايين فإذا كان تناول اللحوم يأتي على حساب مصادر الألياف الأخرى، فإنها ستؤثر مع الوقت على صحة القلب والشرايين، حيث أن اللحوم ترفع مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، وخاصةً اللحوم المصنعة أو التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية.

⁃ الدهون المشبعة الموجودة في اللحم تعزز إصابة الجسم بالالتهابات، كما أن اللحوم تفتقر إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات والوقاية منها.

⁃ يسبب الإفراط في تناول اللحوم التأثير سلبًا على الكلى وزيادة احتمالية تكون الحصوات، حيث أن البروتينات الحيوانية تحتوي على مركبات تسمى البيورينات التي تتحلل إلى حمض اليوريك، والكثير من هذا الحمض يسبب تكون حصوات الكلى.

⁃ تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني سوف يتم تخزينه بالجسم على هيئة دهون.