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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي المطاعم.. طريقة عمل الكبدة المشوية فى المنزل

صدى البلد

تعتبر الكبدة المشوية من الوصفات المميزة لانها غنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم،  خصوصاً لمن يريد تقليل السعرات الحرارية في وجبة الكبدة، ومن أكثر الأشياء التي ترغب السيدات في معرفتها، وأيضًا معرفة الخطوات التي تضمن لهن الحصول على نفس نتيجة المطاعم، وفيما يلي طريقة عمل الكبدة المشوية في المنزل.

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السر في التتبيلة.. طريقة عمل اللحم المشوي زي المطاعم

طريقة عمل الكبدة المشوية:

المقادير:

1/2 كيلو كبدة

ملح وفلفل

عصير ليمون

عصير بصل

ملعقة زيت  

طريقة التحضير:

تقطع الكبدة إلى شرائح متوسطة السمك ثم تتبل بالملح والفلفل وعصير الليمون والبصل

تترك لفترة من الوقت حتى تتبل جيدا

تدهن الشواية بالزيت ثم ترص الشرائح على الشواية الساخنة

تترك على النار حتى تحمر ثم تقلب على الوجه آخر حتى تنضج ،وتقدم على فرشة من البقدونس.

الكبدة المشوية طريقة عمل الكبدة المشوية طريقة عمل الكبدة طريقة عمل اللحم العناصر الغذائية السعرات الحرارية

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