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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الإفراط في تناول هذه الأدوية يسبب كوارث صحية .. احترس

صدى البلد

المكملات الغذائية هي عبارة عن عناصر غذائية ،مثل  التي يتم الحصول عليها من الطعام، لكنها  تتناول بشكل صناعي وبأشكال دوائية أو غذائية ليتم تناولها بشكل مستقل عن الطعام لتعويض النقص الغذائي في أحد العناصر الغذائية لدى الشخص الذي يتناولها، لكن  الافراط في تناولها  وبدون استشارة الطبيب تسبب كوارث صحية خطيرة ..

 نرصد أضرار تناول المكملات بعشوائية ودون استشارة الطبيب وفقا لموقع Nutritioni

اضرار  الافراط في تناول المكملات دون استشارة الطبيب

⁃ أعراض تناول جرعة زائدة من فيتامين أ قد يكون بمثابة جرعة قاتلة للشخص


⁃ وجدت بعض الدراسات  أن مكمل الميلاتونين -الذين يتناوله البعض للتخلص من اضطرابات النوم- له تأثيرات سلبية على عملية تخثر الدم.


⁃ وكشفت مراجعة بحثية عام 2020، أن الميلاتونين يزيد من خطر التعرض للنزيف، إذا تم تناوله مع أدوية سيولة الدم وبعض المكملات الغذائية.


⁃ حذرت جمعية السرطان الأمريكية المرضى الذي يخضعون لجلسات العلاج الكيماوي من تناول بعض المكملات الغذائية، مثل فيتامين سي وفيتامين هـ، لأنها تقلل من فعاليته.


⁃ يمكن أن يؤدي الفيتامين k إلى تقليل قدرة دواء الوارفارين على سيولة الدم ومنع حدوث الجلطات،


⁃ يمكن أن يزيد فيتامين e من فعالية الأدوية لسيولة الدم، وبالتالي يزيد خطر حدوث الكدمات والنزيف،


⁃ تؤدي مكملات الحديد،والكالسيوم  إلى إنقاص فعالية المضادات الحيوية


⁃ يمكن أن يؤدي تناول الكثير من بعض أنواع المكملات الغذائية، مثل فيتامين A، وفيتامين D، والحديد إلى الإصابة بتأثيرات سلبية غير مرغوب بها قبل الجراحة، وأثناءها، وبعدها.


⁃ ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة، مثل الأسبرين، مراجعة الطبيب قبل الحصول على المكملات الغذائية، لأن بعضها قد يزيد من سيولة الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بالنزيف


⁃ مرضى الضغط المنخفض هناك مكملات غذائية تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، مثل الماغنسيوم، لذلك يحظر على مرضى الضغط المنخفص تناولها دون روشتة طبيب.


⁃ الإفراط في تناول فيتامين د يؤدي إلى زيادة مستويات الكالسيوم فرط كالسيوم الدم في الجسم مما قد يؤدي إلى غثيان حاد وفقدان الشهية وتشنجات في البطن وقيء أو فى الحالات الشديدة تلف الكلى وعدم انتظام ضربات القلب وفقدان الوعي والوفاة.

 
⁃ لا مانع من تناول الحامل المكملات الغذائية، ومع ذلك، عليها استشارة الطبيب قبل الحصول عليها، لتحديد الجرعة الآمنة منها، بناءً على معدلات النقص، لأن الإفراط فيها تسبب تأثيرات عكسية على صحتها،


⁃ قد يؤدي تناول جرعات عالية تفوق حاجة الجسم أو تفوق استطاعته على الامتصاص إلى حدوث الإسهالات وحدوث الانسمام بهذه المادة، مثل الانسمام بالفيتامين D أو السيلينيوم أو الحديد أو غيرها،

- قد تتداخل بعض المكملات الغذائية مع عمل بعض الأدوية التي يتناولها الشخص مما يؤدي لآثار جانبية سيئة، فمثلا يمكن أن يؤدي الفيتامين k إلى تقليل قدرة دواء الوارفارين على تمييع الدم ومنع حدوث الجلطات،

المكملات الغذائية المضادات الحيوية انتظام ضربات القلب المضادات الحيوي حدوث الجلطات عدم انتظام ضربات القلب مكمل الميلاتونين

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