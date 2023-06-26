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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السر في التتبيلة.. طريقة عمل اللحم المشوي زي المطاعم

صدى البلد

تعتبر اللحمة المشوية أبرز أطباق عيد الأضحى المبارك التي لا تفارق أي بيت خلال هذه المناسبة ، وتعد تتبيلة اللحمة المشوية أبرز الخطوات للحصول على طبق لحم مشوي لذيذ وصحي ، وتتنوع طرق تتبيلة اللحمة المشوية في عيد الأضحى، ونوضح لكم الوصفة الأسهل على الإطلاق مع التنويه بضرورة شراء قطع اللحم المناسبة للشواء مثل أضلاع اللحم أو قطع فيليه

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تتبيلة اللحم الضاني المشوي على الفحم

المقادير

كيلو من قطع اللحم.
كوب من عصير الطماطم.
بصلة مفرومة ناعم جدا.
ملعقة كبيرة ملح.
ربع ملعقة فلفل أسود.
عصير ليمونة كاملة.
ملعقة متوسطة خل أبيض.
ملعقة بهارات لحمة.

خطوات تتبيلة اللحمة المشوية

ضعي عصير الطماطم في بولة وأضيفي له البصل المفروم.
تبلي بالملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم ثم أضيفي عصير الليمون والخل.
قلبي مكونات تتبيلة اللحمة المشوية بمضرب سلك يدوي.
ضعي قطع اللحمة في التتبيلة وقلبيها بحيث تغطيها بالكامل.
اتركي اللحمة في التتبيلة مدة لا تقل عن ساعتين ويفضل ليلة كاملة.
ينبغي ترك اللحمة في التتبيلة داخل الثلاجة وتكون مغطاة بكيس نايلون.
قبل شواء اللحمة يتم إخراجها من الثلاجة وتركها في درجة حرارة المطبخ لمدة نصف ساعة.
توضع قطع اللحمة المتبلة على الشواية الساخنة وتسقى بماء التتبيلة قبل أن تدخل في مرحلة النضج.
بعد دخول اللحمة في مرحلة النضج لا يوضع لها ماء التتبيلة.
تقلب اللحمة على جميع الجهات حتى تنضج وتأخذ لون الشواء ثم تقدم على أوراق البقدونس المفروم .

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