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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذير.. هؤلاء ممنوعون من تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى

اللحم الضاني
اللحم الضاني

الاحتفال بعيد الأضحى لا يكتمل إلا بتناول اللحمة الضاني ، الكثيرين لا يشعرون بفرحة العيد دون أن يأكلوا فتة باللحمة الضاني في أول أيام عيد الأضحى ، لكن هناك بعض الفئات تحرمهم حالتهم الصحية من تناولها ، لانها قد تسبب لهم  أمراضًا ومشكلات صحية خطيرة..

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الممنوعين من تناول الضاني

اكدت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية بمهد تكنولجيا الأغذية، في تصريحات خاصة لصدى البلد أن هناك  بعض الأشخاص لابد أن يتجنبوا تناول اللحم الضاني، لانه من الأنواع الغنية بالدهون  والإفراط فى تناولها يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع الكوليسترول و انسداد شرايين القلب و زيادة الوزن أيضا، لذا ينصح بتناول كميات قليلة من اللحم الضاني ومن هؤلاء الاشخاص :

مرضى الكوليسترول:

تشكل اللحوم الحمراء خطر على مرضى الكوليسترول، لأنها تسبب ترسبًا تدريجيًا للكوليسترول التي يعقبه عواقب وخيمة.


مرضى النقرس:

هم من أكثر الفئات الممنوعة من تناول اللحوم الضاني بشكل عام، وذلك لأن حمض اليوريك يكون مرتفعا بشدة في الدم، والتي تترسب في المفاصل، وتمنعه من الحركة، لان زيادة نسبة حمض "البوليك"، وبالتالي التهاب المفاصل. ويظهر ذلك في التهاب حاد بأصبع القدم الكبيرة في 80% من الحالات أو مفاصل الركبة، وذلك ناتج عن ترسب "كرستالات اليورات" في المفاصل مما يؤدى لحدوث خشونة بها.

مرضى القلب:

تتسبب الدهون في اللحوم الحمراء مشكلة كبيرة لدى مرضى القلب والأوعية الدموية، حيث تؤدى اللحوم إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وتصلب وضيق الشرايين، فضلًا عن أنها تسبب لمريض القلب جلطة قد تؤدى غالبا إلى الوفاة.

مرضى الكلى:

تناول اللحم  الضاني ترهق عمل الكليتين، خاصة لمن لديهم تاريخ مرضى دائم.وبالنسبة لمرضى الكلى، الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على مادة "البيورين" مثل اللحوم الكندوز والضانى والكبد والكلاوي والرنجة والأنشوجة تؤدي لزيادة نسبة "اليوريا" وحمض "البوليك" بالدم، وبالتالي عدم قدرة الكلى على إفراز حمض "البوليك"

مرضى الكبد:

يعانى مرضى الكبد من وجود خلل في الإنزيمات التي تفرزها الكبد والمسئولة عن هضم الدهون المتناولة، فعند تناول اللحوم الضاني تختزن تلك الدهون على الكبد الذي يفشل في هضمها مما يسبب كارثة مرضية نتيجة لتراكم النيتروجين فى الجسم لمرضى الكبد فتناول اللحوم يسبب لهم مشاكل كبيرة، حيث تسبب لهم اللحوم الحمراء زيادة في نسبة "اليوريا" في الدم، ونتيجةً لأن هؤلاء المرضى لديهم استعداد لاختزان الماء والملح، فعقب تناولهم للحوم يصابون بانتفاخ البطن وتورم القدمين واضطراب بالدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم وربما يؤدي بهم الأمر لغيبوبة كبدية قد تؤدي بهم للوفاة.


مرضى السمنة:

من أخطر الفئات التي تصاب بزيادة مفرطة في الوزن خلال فترة العيد وذلك بسبب تناول الأطعمة الدسمة واللحوم مما يتسبب في تراكم الدهون بالجسم واختزانها وعدم حرقها.

اللحم الضاني الضانى عيد الأضحى الاحتفال بعيد الاضحي مرضى الكبد مرضى الكلى

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