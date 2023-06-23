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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح ذهبية للحصول على نظام غذائي صحي أثناء مناسك الحج

صدى البلد

يستعد حجاج بيت الله الحرام إلى السفر لأداء فريضة الحج، ويعتبر اختيار التغذية السليمة والمناسبة، خلال تأدية مناسك الحج والعمرة جزءا أساسيا وهاما، التي يجب على كل حاج أن يهتم بها، ويعد النظام الغذائي من أكثر العوامل المؤثرة على صحة وسلامة الجسم ،حيث أن مناسك الحج تتطلب جهداً جسديا وصحة جيدة لذلك لتجنب التعرض للإصابة بالأمراض، نستعرض أهمية الصحية الغذائية التي على الحجاج إتباعها، وكذلك ما يجب الابتعاد عنه وتجنبه من أجل الوقاية من الأمراض خلال فترة الحج وفقا لموقعHealth remediez

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أهم النصائح الغذائية أثناء تأدية مناسك الحج:

- تجنب الوجبات الخفيفة ذات المحتوى المرتفع من الأملاح، وحاول اختيار وجبات خفيفة صحية طازجة ومفاضلتها على الأطعمة المصنّعة.

- عند استعمال خضروات ومكسرات وفواكه معلّبة أو مجفّفة، اختر الأنواع الخالية من الأملاح والسكريات المضافة.

- تناول وجبات غذائية صحية تمدّ الجسم بالمغذيات التي يحتاجها الحج أثناء أداء المناسك وزيادة طاقة الجسم على التحمل،

- الحرص على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، السوائل والألياف الطبيعية وغسلها جيداً قبل تناولها.

-  ينصح بتناول منتجات الألبان التي تُسهم في رفع مستوى المناعة ضد الأمراض المعدية.
-الحرص على تناول الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز و ذلك للتخفيف من أى أعراض الإصابة بالتشنج العضلى.
- يجب الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال و الجوافه والجرجير والفلفل الاخضر للوقاية من الاصابة بنزلات الرد.
-التركيز على البروتينات وأهمها الحليب والبيض واللحوم والأسماك.
- يحتاج الجسم إلى تناول الوجبات الخفيفة كالتمر  للشعور بالطاقة، ومن أكثر هذه الأطعمة التمر والعسل، لأحتوائهما على المعادن والفيتامينات
-الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال و الجوافة و الجرجير و الفلفل الأخضر، للوقاية من الإصابة بنزلات البرد.

-الإكثار من شرب السوائل أثناء الحج واستخدام أوعية نظيفة للشرب وعدم تبادلها مع الآخرين،

- الحرص على تناول شرب كمية مناسبة من الماء ، دون الإصابة بالجفاف الذي يفاقم من المشاكل الصحية.  

- طهي الطعام جيداً للتأكّد من نضجه قبل تناوله، مع تغطيته جيداً لعدم تعرّضه للغبار والحشرات.

- وتجنّب الأطعمة المخزّنة والمصنّعة قدر الإمكان.

- ضرورة التركيز على الفواكه والخضراوات المغسولة جيداً والنشويات السمراء، لأنها غنية بالألياف وتعطي شعوراً بالشبع لوقت أطول.

-التقليل من الشاي والقهوة لأنها تؤدي إلى إدرار البول وبالتالي تسبّب الجفاف.

-تناول الطعام باعتدال حيث ينصح أطباء التغذية بعدم الإفراط في تناول الطعام،

- تجنّب الأطعمة التي تسبب عسر الهضم أو الغازات، مثل الأطعمة الدهنية.

-التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرّح بها.

-تجنّب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين.

-تجنّب اللحوم المطهية غير كاملة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة.

- عدم ترك الطعام مكشوفاً.

-عدم تناول أي أطعمة يشتبه في تغيير خصائصها من طعم أو لون أو قوام.

-الحرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها.

-تجنب السلطات التي تحتوى على بيض أو تونة أو لحوم ودجاج ومايونيز، لأنها أكثر عرضه للفساد.
الأطعمة الغنية بالدهون المهدرجة و المقليات و كذلك الأطعمة السريعة لتجنب الإحساس بالتخمة كذلك عسر الهضم.

التقليل من شرب المشروبات التي تحتوى على كافيين مثل القهوة والشاي، لأنها تؤدي إلى خسارة الماء من الجسم.

- الابتعاد عن تخزين الأطعمة المطهية أو المعلبة التي تم فتحها، حتى لا تتعرض للفساد و بالتالي الإصابة بالتسمم الغذائي

-الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار

-عند الشعور بأي أعراض مزعجة ينصح بالتوجه مباشرة إلى العيادات الطبية لعلاج تلك الأعراض مع المتابعة الصحية الضرورية.

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