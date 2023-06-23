استشاري يقدم روشتة متكاملة لتجنب خناقات ليلة الفرح.. تعرف عليها

خناقات " ليلة الفرح " من أهم المشاكل التي تحدث يوم الفرح بين الأهل، وهناك الكثير من الأفراح قد تنفض وتنتهي بسبب خناقات أهل العروسين على أسباب " تافهة " سواء كانت الأسباب متعلقة باتفاقات الزواج أو لأسباب اخري.

لذلك نقدم أهم النصائح لتفادي الخناقات والمشاجرات في يوم الفرح حتي لا تنطفئ فرحة العروسين وينكسر قلبهما وإلغاء الفرح .. ووفقا للدكتور وليد هندي استشاري العلاقات الاسرية الذي وضع روشتة متكاملة لتجنب المشاكل في حفلات الزفاف في تصريحات خاصة لصدي البلد.

كيف نتفادى مشاكل الأفراح؟

أكد الدكتور وليد هندي ان هناك العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها لتجنب المشاكل في حفلات الزفاف، ومنها:



⁃ ضرورة تحديد الميزانية لا يمكنك البدء في التخطيط لحفل الزفاف الخاص بك إلا إذا كان لديك صورة واضحة لما تريد أن يبدو عليه يومك ، وفقا لميزانية تناسب إمكاناتك.

⁃ يجب على العروسين وأسرهما التخطيط المسبق للحفل بعناية، وتحديد جميع التفاصيل بشكل واضح، مثل مكان الحفل والقائمة والزي، وتوزيع المهام بين أفراد العائلة والأصدقاء.

⁃ قم بوضع ترتيبات حفل الزفاف مبكرا ، فمن الأفضل حجزه قبل البدء في اتخاذ أي قرارات مهمة.



⁃ حجز القاعة اي بمجرد اختيار ميزانيتك ورؤيتك ومخططك، يمكنك البدء في حجز العناصر الكبيرة لحفل الزفاف



⁃ إذا كنت تريد شخصًا يساعدك في تحديد المشروبات إلى الموسيقى ، فأبحث عن المخطط أولاً حيث إنهم في كثير من الأحيان يعرفون الكثير من الأماكن التى لن تكلفك الكثير من الاموال

⁃ يجب على العروسين وأسرهما التواصل المباشر مع جميع الأطراف المعنية، وتوضيح التفاصيل والتوقعات بشكل واضح.

⁃ في حالة حدوث أي خلاف أو مشكلة، يجب الحفاظ على الهدوء وتجنب التصعيد

⁃ التركيز على الهدف الأساسي للحفل، وهو الاحتفال بالزواج وتكريم العروسين، وتجنب أي توترات أو مشاكل تعكر صفو المناسبة الجميلة.