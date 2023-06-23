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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علشان تخس.. عادات خاطئة على الريق تسبب مرضا خطيرا

مخاطر واضرار تناول
مخاطر واضرار تناول المياه والمشروبات الساخنة علي الريق

يلجأ البعض لشرب الماء الساخن أو تناول المشروبات الساخنة على الريق من أجل فقدان الوزن بشكل عام للتخلص من الدهون،   وليس لها أي أساس من الصحة  ،واكد  الخبراء أنها معلومات خاطئة تماما ، والكثير من  الخبراء يحذرون من أضرار هذه العادة ،  ويؤكدون انها تسبب ان امراض خطيرة علي المدي البعيد ، حيث كشفت دراسة بريطانية حديثة أن جميع الأبحاث التي تتحدث عن سرطان المريء تحذر من  تناول المياه والمشروبات، حيث أن المشروبات والمأكولات الساخنة ليس لها أي قيمة غذائية بل تساهم في زيادة الاصابة بسرطان المرئ .. نرصد اضرار ومخاطر تناول المياه والمشروبات الساخنة علي الريق  وفقا لموقع mindbodygreen


مخاطر واضرار تناول المياه والمشروبات الساخنة علي الريق:


⁃ يؤدي شرب الماء الساخن إلى تلف أنسجة المريء، والذي بدورهِ يؤدي إلى مواجهة صعوبة في تمرير الطعام إلى المعدة

⁃ شرب الماء الساخن قد يسبب الضرر للجسم، وأحد هذهِ الأضرار تتمثل بتآكل مينا الأسنان، حيثُ إنَّ الاستهلاك الزائد للماء الساخن يؤدي إلى تآكل طبقة مينا الأسنان ويزيد من فرصة مواجهة حساسية الأسنان

⁃ يؤدي إلى تلف البطانة الحساسة للجهاز الهضمي، ويمكن أن يكون له تأثير بعيد المدى على أعضاء الجسم الداخلية، لأن درجة حرارة الماء الساخن أعلى من درجة حرارة الجسم.

⁃ التسبُّب بزيادة الجهد على الكلى، حيثُ تقوم بعملٍ إضافي لطرد السموم من الجسم، وبذلك تعمل الكلية باعتبار أنَّ الماء الواصل لها ضار

⁃ تناوله بكثرة يؤدي إلى فرط حجم الدم، مما يزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل أخرى بالقلب، لذلك لابد من عدم الإفراط في شرب الماء الساخن بكميات كبيرة.

⁃ يؤدي إلى اضطراب الالكتروليتات، أو تخفيف تركيز الالكتروليتات في الدم عن تركيزها في الخلايا، فيتم سحب الماء من الدم إلى الخلايا للحفاظ على التوازن بين الدم والخلايا، فيحدث تورم في خلايا المخ، وسيؤدي هذا إلى الضغط على الجمجمة ويسبب الصداع ومشاكل أخرى.

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