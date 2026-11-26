أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن خطة لمنح كل طفل في الولايات المتحدة سهمين في شركة "سبيس إكس"، في محاولة لبناء دعم شعبي لأعماله في مجال الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، في ظل تدقيق شعبي وسياسي مكثف على قطاع التكنولوجيا.

إعلان عشية عيد الشكر بعد موافقة تاريخية

جاء إعلان ماسك، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 18 مليار دولار، عشية عيد الشكر، وبعد ساعات فقط من حصول "سبيس إكس" يوم الأربعاء على موافقة أمريكية لنشر مليون قمر صناعي لمراكز بيانات في الفضاء.

ويسعى ماسك إلى توسيع دور "سبيس إكس" في صناعة الذكاء الاصطناعي، في وقت يثير فيه النمو السريع للبنية التحتية الحاسوبية مخاوف بشأن تأثيرها البيئي والنفوذ الاقتصادي والسياسي لأثرياء التكنولوجيا.

وكان معارضو تطوير مراكز البيانات من بين أكبر الفائزين لصالح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الشهر.

توسيع المشاركة الشعبية في قصة “سبيس إكس”

وقال تشيز أنبو، رئيس الاستشارات Wealth في بنك OCBC في سنغافورة، اليوم الخميس: "المبادرة تساعد بوضوح على توسيع المشاركة الشعبية في قصة سبيس إكس".

وأضاف: "منح الأطفال حصة اقتصادية مباشرة في الشركة يخلق سردية قوية حول مشاركة أوسع في فوائد اقتصاد الذكاء الاصطناعي والفضاء".

موافقة على مليون قمر صناعي وقلق علماء الفلك

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية إنها وافقت على مقترح كوكبة الأقمار الصناعية التابعة لـ"سبيس إكس" للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وأعرب علماء الفلك منذ فترة طويلة عن قلقهم إزاء مثل هذه التطورات في الفضاء، وقالت الجمعية الفلكية الأمريكية إنها "محبطة ومستاءة" من قرار اللجنة.

وحذرت الجمعية من أن الكوكبة المقترحة ستقوض بشكل كبير عقودًا من الاستثمارات الفيدرالية في المرافق الفلكية، وقدرة علماء الفلك والجمهور على الاستمتاع بسماء الليل ودراستها.

تفاصيل مبادرة منح الأسهم

وقال ماسك في منشور مقتضب على منصة "إكس" إن الأطفال سيحصلون على سهم من "سبيس إكس" وسهم منه شخصيًا.

وفي منشور منفصل، قال ماسك إن أسهم الشركة سيتم نقلها الشهر المقبل.

وأضاف: "سيتم نقل السهم المقدم مني مباشرة عندما ينتهي حظر البيع الخاص بي في يونيو من العام المقبل".

وقالت "سبيس إكس" في وقت سابق يوم الأربعاء إنها ستساهم بسهم واحد جديد مصدر من أسهمها العادية من الفئة A لكل حساب "ترامب" نشط حاليًا، مضيفة أن ماسك سيضاهي شخصيًا عدد الأسهم التي تبرعت بها الشركة.

حسابات "ترامب" وقيمة الأسهم

ويعد حساب "ترامب" برنامجًا مصممًا لمنح الأمريكيين دون سن 18 عامًا حصة في سوق الأسهم والمساعدة في بناء الثروة منذ سن مبكرة. وقال البيت الأبيض في أكتوبر إنه فتح ما يقرب من 70 مليون حساب.

وأغلقت أسهم "سبيس إكس" عند 127.44 دولار يوم الأربعاء، مما يقدر قيمة التعهد بنحو 18 مليار دولار.

ولم ترد "سبيس إكس" على طلب للتعليق بشأن ما إذا كانت تبرعات ماسك بأسهم "سبيس إكس" ستكون مرتبطة بحسابات "ترامب".

قاعدة ضخمة من المساهمين الأفراد

وقال كريستوفر برانكين، مستشار الأسواق العالمية في شركة الوساطة Mitrade Group: "ما يفعله هو بناء قاعدة ضخمة وطويلة الأجل من المساهمين الأفراد".

وأضاف: "إنه يبني تفاعلًا فوريًا مع السوق ويخلق خطًا ضخمًا من العملاء المتعلمين ماليًا لمنصات التداول مع بلوغ ذلك الجيل سن الرشد".

تعهد سابق من ماسك

وقال ماسك، الذي تبلغ ثروته الصافية نحو 824 مليار دولار، الشهر الماضي إنه سيمنح أحد أسهمه في "سبيس إكس" لكل طفل في أمريكا، وكان يمتلك نحو 6.42 مليار سهم في الشركة اعتبارًا من يونيو.

وقال ماسك في منشور على "إكس" في ذلك الوقت: "في العام المقبل، سأمنح أحد أسهمي في سبيس إكس لكل طفل في أمريكا. وستكون هذه هي الأولى من بين الكثير".

وأضاف: "منح الأسهم، وهي حصص في اقتصاد المستقبل، مباشرة للناس هو الطريق".

مبادرة منافسة من “أنثروبيك”

وكان ماسك قد أعلن معظم جهوده الخيرية من خلال مؤسسة ماسك، التي تبلغ أصولها أكثر من 14 مليار دولار، بحسب التقارير.

وتعهدت رئيسة "سبيس إكس" جوين شوتويل وزوجها في أكتوبر بالتبرع بسهم من أسهمهما في "سبيس إكس" لكل واحد من أكثر من مليوني طفل ضمن مبادرة "ترامب".

ويتبنى ماسك ومنافسه في الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" رؤيتين مختلفتين تمامًا لتقاسم بعض مكاسب طفرة الذكاء الاصطناعي.

وقالت "أنثروبيك"، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في وقت سابق من هذا الشهر، في أكتوبر إنها تخصص 5% من أسهمها لصندوق جديد لـ"الصالح العام".

وقالت "أنثروبيك" إن مبادرتها، التي تبلغ قيمتها نحو 54 مليار دولار بالأسعار الحالية، ستمنحها مرونة ونطاقًا أكبر للتبرع لصالح البشرية.

وقال مارك تينكر، كبير مسؤولي الاستثمار في Toscafund HK في هونج كونج: "من المرجح أن يكون هذا دعاية لحسابات ترامب... وأيضًا ردًا على ضجيج العمل الخيري الخاص بأنثروبيك الذي من المرجح أن يظهر".

وأضاف: "إنه، بعد كل شيء، عيد الشكر!".