أفادت تقارير إعلامية عربية بأن البيت الأبيض يجري مباحثات لترتيب لقاء يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حزب «ياشار!» الإسرائيلي غادي آيزنكوت، وذلك عقب تشكيل الأخير حكومته المرتقبة.

وبحسب التقارير، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، فإن اللقاء المقترح يأتي بعد تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن آيزنكوت سيواصل المفاوضات مع لبنان وسوريا بهدف التوصل إلى تفاهمات وحلول مع البلدين.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تحركات آيزنكوت لتشكيل الحكومة، وبعد التوصل إلى اتفاق ائتلافي بين حزبه «ياشار!» وحزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث في الثامن من نوفمبر عن آيزنكوت، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، قائلًا إن مواقفه تتشابه إلى حد كبير مع مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن كليهما يؤيد ما كان يقوم به، كما أشار إلى أن آيزنكوت قال إنه معجب به.

وسبق أن سُئل ترامب، في مقابلة مع مجلة «تايم» قبل الانتخابات الإسرائيلية، عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة العمل بصورة أفضل مع آيزنكوت مقارنة بنتنياهو، فأجاب بأنه لا يعرف، لكنه لم يسمع عنه أمورًا سيئة، مؤكدًا أنه لن يقلل من شأن نتنياهو.

وعلى صعيد تشكيل الحكومة، أعلن حزبا «ياشار!» والديمقراطيين التوصل إلى اتفاق بشأن توقيع اتفاق ائتلافي، يقضي بحصول حزب يائير جولان على أربع حقائب وزارية تشمل الأمن الداخلي والعمل والرعاية الاجتماعية والاتصالات والثقافة والرياضة، إلى جانب مسؤوليات ومناصب برلمانية أخرى.

وفي المقابل، يواصل نفتالي بينيت، رئيس حزب «معًا»، مساعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة آيزنكوت، فيما قال رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان إن حكومة التغيير تتشكل، محذرًا من محاولات بنيامين نتنياهو عرقلة تشكيلها.