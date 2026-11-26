قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث، خلال محادثاته في الصين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الأوروبية والتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، معربًا عن اعتقاده بأن تحقيق ذلك بات احتمالًا قويًا.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أنه تحدث مطولا مع بوتين بشأن رغبته في وقف جميع العمليات العسكرية في الأراضي الأوروبية، معتبرًا أن التوصل إلى اتفاق سيكون بمثابة تكريم كبير للجميع.

وأوضح ترامب أنه التقى مساء أمس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في منتجع مارالاجو، حيث بحثا الحرب الروسية-الأوكرانية والنزاع في إيران، إلى جانب الإنجازات التي حققتها الولايات المتحدة والحلف خلال قمتي لاهاي وأنقرة، كما أطلعه على تفاصيل محادثاته مع بوتين.