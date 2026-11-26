قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي برغبته في أن تتراجع روسيا عن عدوانها العسكري ضد أراضٍ في جميع أنحاء أوروبا، على أمل أن يقود ذلك إلى تسوية سريعة لحرب أوكرانيا.

ترامب: قضيت وقتًا طويلًا في الحديث مع بوتين

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "خلال محادثاتي في الصين مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، قضيت وقتًا طويلًا في الحديث عن أنني أود أن أرى الرئيس بوتين يتراجع عن كل العدوان العسكري ضد أراضٍ في جميع أنحاء أوروبا، على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، وبسرعة".

“حمام دم كامل”

وأضاف ترامب: "أعتقد حقًا أن هذا احتمال قوي.. يُقتل آلاف الأشخاص كل شهر، إنه حمام دم كامل".

ودأب ترامب على الدعوة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر التفاوض، لكن عبارة "أراضٍ في جميع أنحاء أوروبا" تشير إلى أراضٍ تتجاوز ساحة المعركة في أوكرانيا.

ولم يوضح ترامب طبيعة السلوك الذي يطلب من بوتين وقفه. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، اتهمت دول أخرى روسيا أحيانًا بسلوك استفزازي.

اتهامات بولندية وإستونية لروسيا

واتهمت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، روسيا هذا الأسبوع بانتهاك مجالها الجوي عمدًا. كما ربطت إستونيا مؤخرًا هجومًا حرقًا متعمدًا بجهاز المخابرات العسكرية الروسية.

لقاء في شنتشن على هامش قمة أبيك

والتقى ترامب بوتين الأسبوع الماضي في شنتشن بالصين، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في إطار مساعٍ دبلوماسية لإدارته لمعالجة الحرب في أوكرانيا وقضايا أمنية أوسع. كما شارك في قمة ثلاثية مع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.

واشنطن تدافع عن الانخراط المباشر

وتقول إدارة ترامب إن الانخراط المباشر مع الزعيمين يمكن أن يساعد في تقليل التوترات العالمية، بينما تساءل منتقدون عما إذا كانت واشنطن تمارس ضغطًا كافيًا على موسكو لإنهاء الصراع.

كوشنر يصف بوتين بـ"سيد السياسة"

وكان جاريد كوشنر، صهر ترامب ومبعوثه الدبلوماسي، قد أشاد ببوتين يوم الأربعاء، ووصفه بأنه "سيد السياسة" و"شخصية تاريخية"، في مقابلة بودكاست مع ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسل شبرينغر الإعلامية الألمانية.

وقال كوشنر إن بوتين أظهر "ضبط نفس" بالامتناع عن استخدام الأسلحة النووية رغم خطر تصعيد حرب أوكرانيا بشكل كبير، وإنه يعتقد أن بوتين يريد السلام وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.