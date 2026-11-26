كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تحركات لترتيب لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حزب «يشار!» جادي آيزنكوت، عقب نجاح الأخير في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك رغم إعلان ترامب تأييده السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب ما أوردته التقارير، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، فإن واشنطن أبدت اهتماماً بعقد اللقاء، في ظل التحولات السياسية داخل إسرائيل، ورغبة الإدارة الأمريكية في التعرف على توجهات القيادة الإسرائيلية المقبلة، ومناقشة الملفات الثنائية والإقليمية، وعلى رأسها الملف الإيراني.

ويعتزم آيزنكوت، حال توليه رئاسة الحكومة، بحث مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مع ترامب، والعمل على إعادة صياغة العلاقة بين الجانبين باعتبارها علاقة استراتيجية تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بدلاً من ارتباطها بحزب سياسي واحد أو قيادة بعينها.

وفي هذا السياق، يخطط آيزنكوت لتشكيل لجنة خاصة برئاسة يائير لابيد، زعيم حزب «يش عتيد»، لمراجعة قنوات التواصل مع واشنطن وتعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين.

كما يسعى آيزنكوت إلى إقناع الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في قرار وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، إلى جانب مواصلة المفاوضات مع لبنان وسوريا للتوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات العالقة.

وتتمثل العقبة الرئيسية أمام عقد اللقاء في ارتباطه بنجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إذ لم يُحدد موعد نهائي للاجتماع حتى الآن.

ويأتي ذلك بعدما أعلن ترامب دعمه لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، في وقت تشير فيه التحركات المرتبطة باللقاء المحتمل إلى اهتمام واشنطن بالتواصل مع القيادة الإسرائيلية المقبلة، والتعامل مع المتغيرات السياسية في تل أبيب، في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.