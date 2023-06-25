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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء ممنوعون من تناول العنب .. يسبب لهم كوارث صحية

العنب
العنب

العنب من الفاكهة المهمة لجسم الانسان لاحتواءها على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، إلا أن الافراط في تناولها  من الممكن أن تتسبب في مضاعفات  صحية كبيرة وخطيرة لبعض المرضي منهم مرضي  سيولة الدم والسكري والقولون العصبي .. 

نستعرض مخاطر واضرار تناول العنب على صحة بعض الفئات من اصحاب الامراض المزمنة وفقا لموقع Medicalxpress

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اضرار الافراط في تناول العنب

⁃ الافراط في تناول العنب يؤدي إلى الإصابة بجلطات الدم، لأنه يتعارض تمامًا مع أدوية سيولة الدم ، لذلك يجب توخي الحذر على مريض السيولة عند تناول العنب، وتناول كميات مناسبة وفقًا للطبيب المختص.

⁃ يحتوي العنب على نسبة عالية من السكر مما يزيد احتمالية التعرض لغيبوبة السكر،

⁃ الإفراط في تناول العنب يمكن أن يضر بالجهاز الهضمي، خاصة بالنسبة لمرضى القولون العصبي.

⁃ أضرار الإفراط في تناول العنب تسببه لدى البعض بجفاف في الفم والتهاب في الحلق.

⁃ العنب من الأطعمة التي يجب على الأم الحامل أن تتناولها بكميات معينة.

⁃ العنب غني بالسعرات الحرارية والسكريات لذلك لا يناسب مرضى السكري ويمكن أن يسبب زيادة في الوزن.

⁃ لدى الكثيرين حساسية من بعض أنواع الأطعمة والعنب من تلك الأطعمة، لذلك من المهم الحذر عند تناوله لمن يعانون منها.

⁃ العناصر الغذائية في العنب تجعله من الأطعمة الممنوعة لدى من يعانون من اضطرابات في الكلى.

⁃ العنب من الأطعمة التي  لا تناسب مرضى القولون، فهو يزيد من أعراضه.

-يعرف أن الإفراط في تناول العنب يزيد من الشعور بالغثيان ويمكن أن يسبب القيء.

⁃ من أكثر أعراض الإفراط في تناول العنب هو الصداع وألم الرأس.

⁃ العنب غني بالبوتاسيوم لذلك يمكن أن يضر الإفراط به مرضى القلب.

⁃ يسبب الاضطرابات الهضمية وعلى رأسها الإسهال، الانتفاخ في البطن والإصابة بالتهابات المعوية.

⁃ الإفراط في تناول العنب قد يتسبب في مضاعفات صحية للمصابين بمشكلات في الكلى. 

⁃ يتسبب بحساسية وطفح جلدي مثل بقع حمراء على البشرة ،واعراض حادة وخطيرة، مثل صعوبة التنفس.

العنب أصحاب الأمراض المزمنة الأمراض المزمنة الإصابة بجلطات الدم الجهاز الهضمي السكريات القولون العصبي العناصر الغذائية صعوبة التنفس مرضى القولون مرضى السكر

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