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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى العيد .. طريقة عمل حلوى الشكلمة بجوز الهند

صدى البلد

تعد الشكلمة بجوز الهند من الحلويات الشرقية الفاخرة التي يحبها الصغار والكبار وتتميز بطعم لذيذ بها فتجعل لها مذاق مميز وعلى الرغم من غلاء الأسعار يقبلون الناس عليها في المناسبات والاعياد لذلك نقدم طريقة عمل تحضير الشكلمة بجوز الهند.

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مقادير عمل الشكلمة:

ربع كيلو من جوز الهند الناعم.
3 بيضات.
نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
ربع كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة.
3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.
ملعقتان كبرتان من الدقيق.
1 كوب من الكريز للتزين.
ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير الشكلمة في المنزل:

في وعاء كبير يتم إضافة البيض والفانيليا.
يفضل أن يتم خفقهم بإستخدام مضرب كهربائي لمدة 5 دقائق وذلك للحصول علي قوام سميك.
إضافة السكر بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.
نقوم بوضع ملعقة العسل.
ثم إضافة مقدار السمن وخفق الخليط معاً لمدة دقيقتين،ثم بعد ذلك وضع المكونات الجافة، حيث يتم وضع جوز الهند ومن ثم الدقيق.
التحريك بشكل جيد وذلك حتى يتم الحصول على خليط متجانس.
وللتأكد من نجاح جميع هذه الخطوات يلاحظ على الخليط أنه كلما كان ناعم كلما كان إعداده جيد.
للتشكيل بعد ذلك يمكن استخدام كيس الحلواني أو استخدام اليدين بصنع كرات متقاربة الحجم بأقصى صورة ممكنة.
في صينية بها ورق زبدة يتم رص كرات الشكلمة.

توضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
للحصول على الشكلمة بلون ذهبي يتم تركها في الفرن لمدة 15 دقيقة فقط.
يتم وضعها في طبق التقديم بعد تزينها بالكريز أو المكسرات.

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