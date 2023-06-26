لمواجهة الحر.. أسرع طريقة لعمل مشروب كوكتيل الخوخ والبرتقال

في الصيف ومع حرارة الجو نتناول طول الوقت مشروبات باردة لترطيب الجسم و الحصول على بعض الحيوية والانتعاش مثل العصائر المثلجة ..

لذلك نقدم إليك اليوم طريقة عمل عصير كوكتيل الخوخ والبرتقال بطريقة بسيطة و لذيذ و مفيد .. يمكن تقديمه مع الكيكة ..

مقادير عصير كوكتيل الخوخ والبرتقال

5 – 6 خوخ طازج

1 ‏ كوب عصير برتقال

عصير ليمون

سكر

طريقة عمل كوكتيل الخوخ والبرتقال

⁃ اغسلي الخوخ و قشريه ثم أزيلي النواة و قطعيه شرائح

⁃ فى الخلاط الكهربائي اخلطي الخوخ مع عصير البرتقال و عصير الليمون حتى تمام الامتزاج ثم قومي بتحلية العصير بالسكر حسب رغبتك ثم قومي بتصفيته .

⁃ يقدم مثلجا مع تزيينه بشريحة من الخوخ الطازج أو الليمون ويمكن تقديمه مع حلوى الكب كيك