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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواجهة الحر.. أسرع طريقة لعمل مشروب كوكتيل الخوخ والبرتقال

صدى البلد

في الصيف ومع حرارة الجو نتناول  طول الوقت مشروبات باردة لترطيب الجسم و الحصول على بعض الحيوية والانتعاش مثل العصائر المثلجة .. 

لذلك نقدم إليك اليوم طريقة عمل عصير كوكتيل الخوخ والبرتقال بطريقة بسيطة و لذيذ و مفيد .. يمكن تقديمه مع الكيكة ..

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مقادير عصير كوكتيل الخوخ والبرتقال

5 – 6 خوخ طازج
1 ‏ كوب عصير برتقال
عصير ليمون
سكر
طريقة عمل كوكتيل الخوخ والبرتقال 

⁃ اغسلي الخوخ و قشريه ثم أزيلي النواة و قطعيه شرائح
⁃ فى الخلاط الكهربائي اخلطي الخوخ مع عصير البرتقال و عصير الليمون حتى تمام الامتزاج ثم قومي بتحلية العصير بالسكر حسب رغبتك ثم قومي بتصفيته .
⁃ يقدم مثلجا مع تزيينه بشريحة من الخوخ الطازج أو الليمون ويمكن تقديمه مع حلوى الكب كيك

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