لمواجهة الحر.. أسرع طريقة لعمل مشروب كوكتيل الخوخ والبرتقال

في الصيف ومع حرارة الجو نتناول طول الوقت مشروبات باردة لترطيب الجسم و الحصول على بعض الحيوية والانتعاش مثل العصائر المثلجة ..
لذلك نقدم إليك اليوم طريقة عمل عصير كوكتيل الخوخ والبرتقال بطريقة بسيطة و لذيذ و مفيد .. يمكن تقديمه مع الكيكة ..
مقادير عصير كوكتيل الخوخ والبرتقال
5 – 6 خوخ طازج
1 كوب عصير برتقال
عصير ليمون
سكر
طريقة عمل كوكتيل الخوخ والبرتقال
⁃ اغسلي الخوخ و قشريه ثم أزيلي النواة و قطعيه شرائح
⁃ فى الخلاط الكهربائي اخلطي الخوخ مع عصير البرتقال و عصير الليمون حتى تمام الامتزاج ثم قومي بتحلية العصير بالسكر حسب رغبتك ثم قومي بتصفيته .
⁃ يقدم مثلجا مع تزيينه بشريحة من الخوخ الطازج أو الليمون ويمكن تقديمه مع حلوى الكب كيك