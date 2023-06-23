هيرطب عليك في الحر.. طريقة تحضير مكعبات الثلج بالفواكه

مع الحر الشديد تزداد رغبة الانسان في تناول مشروبات مثلجة ، ليشعر بالانتعاش ويطرد حرارة الجو ورطوبته ، ومن اهم المشروبات التي تعطي هذا الاحساس هو مكعبات الثلج بالفواكه ، ويتميز هذا المشروب بسهولة تحضيره، وبمكونات بسيطة ،طعمها رائع ومذاقها لا يقاوم ، نقدم لكم طريقة عمل مكعبات الثلج بالفواكه في اقل من ٥ دقائق.

طريقة عمل مكعبات الثلج بالفواكه

المقادير:

توت طازج

أناناس طازج مقطع إلى قطع صغيرة

أوراق النعناع الطازجة

شرائح البرتقال

أكواب زجاجية صغيرة

أعواد بلاستيكية صغيرة

خطوات التحضير

اغسلي الفواكه الطازجة وجففيها بشكل جيد ،ثم استخدمي الأكواب الزجاجية الصغيرة او فنجان صغيرة ثم ضعي بداخلها الأعواد البلاستيكية الصغيرة .



وزعي النعناع الطازج والليمون والتوت والأناناس في الأكواب الصغيرة ثم صبي الماء، ضعي الأكواب في الفريزر حتى يتجمد الماء .



أزيلي الثلج بعناية من الأكواب سوف تساعد على خروج الثلج بسهولة من الكوب

ضعي مكعبات الثلج بالفواكه في كوب الماء أو مع المشروبات الغازية مثل السبرايت والسفن أب.