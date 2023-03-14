الكيلو بـ 150 جنيهًا.. بشرى سارة قبل رمضان بشأن أسعار اللحوم

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين، بغرفة القاهرة التجارية، “إننا سنعمل على توسيع مصادرنا مع الدول الشقيقة لتوفير احتياجاتنا من اللحوم، وستكون هناك مزارع في دولة تشاد، وسيتم طرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح هيثم عبد الباسط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن وجود لحوم مصرية في الأسواق الأفريقية لم يكن جديدا، مؤكدا أن ذلك تم منذ فترة السبعينيات.

وتابع نائب رئيس شعبة القصابين، بغرفة القاهرة التجارية، “نحن دولة ليست منتجة للحوم والأعلاف، وكان لا بد من تدخل الحكومة، لتحقيق توافق بين العرض والطلب”، مؤكدا أنه لو تم إنشاء مزارع لزراعة الأعلاف؛ سيسهم في انتهاء الأزمة.

الارتفاعات غير مبررة في اللحوم

وأشار هيثم عبد الباسط إلى أن السعر سيكون من 150 لـ 160 جنيها للكيلو، وهو أقل من سعر السوق الحالي، وسينخفض الضغط على اللحوم البلدية، مؤكدا أن طرح تلك اللحوم سيحد من الارتفاعات غير المبررة في اللحوم.

اللحوم "البرازيلي" المجمدة بـ 120 جنيها

كشف رئيس القطاع التجاري بشركة النيل لـ المجمعات الاستهلاكية محمد أبو مندور، أن الحكومة وافقت على استيراد 25 ألف طن سنويا من الدواجن قائلاً: "الاستيراد؛ لتغطية الاحتياج المحلي وفقاً لذلك الاحتياج وما يتم استيراده يختلف عن الأرصدة المحلية التي تكفي وتغطي لمدة 6 أشهر قائلاً : لدينا احتياطي استراتيجي من الدواجن، ونهدف ليكون الرصيد آمنا.

وواصل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة on: عندنا أرصدة تكفي لمدة ستة اشهر وإحنا دائماً عندنا أرصدة مش بنستورد عشان أزمات بس أو في أوقات معينة ، لافتاً إلى أن ذلك هو أحد أدوات الدولة لضبط السوق قائلاً : أدينا شوفنا بمجرد ضخ الدواجن البرازيلي؛ تراجعت أسعار المحلية”.



وأكمل :" الدواجن المستوردة من الأرصدة لها مدد صلاحية طويلة، وأي منتج مستورد لا بد أن يمر بمراحل من الرقابة والتدقيق".



وأوضح أن اللحوم الحمراء المستوردة متوفرة، قائلاً : “لدينا لحمة برازيلي مجمدة بـ120 جنيها، واللحوم السودانية بـ165 جنيها”.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز ما بين 200 - 250 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

سجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة في منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 220 جنيهًا.