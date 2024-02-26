انخفاض أسعار الدواجن وزيادة معدلات الإنتاج حتى 950 مليون طائر.. بشائر رمضان

يبحث الملايين من المتابعين لمعرفة سعر الدواجن اليوم بعد آخر التغيرات والتحديثات التي وقعت على الأسعار، نظرًا لأن الدواجن تمثل قيمة هامة للملايين من الأسر التي تعتمد عليها كوجبة غذاء رئيسية لأفراد الأسرة بسبب رخص سعرها مقارنة بأسعار باقي أنواع اللحوم.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 26 فبراير 2024، انخفاضا جديدا قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق، لتتراجع أسعار الفراخ الساسو بنحو 3 جنيه، كما تراجع كل من سعر الفراخ البيضاء والأمهات، جاء ذلك قبل أيام معدودة من استقبال شهر رمضان الكريم، وفقًا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

سجل سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم ما بين 88 و87 جنيهًا، فيما تصل إلى سعر يتراوح ما بين 108 و106 جنيهات في الأسواق، باختلاف المنطقة السكنية.

كما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند 140 جنيهًا، مع وصول سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيهًا.

استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتسجل نحو 106 و105 جنيهات.

وأسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، سجلت 79 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 88 جنيها.

وسجلت أسعار البط اليوم الأرقام التالية:

يتراوح سعر بط مولارد عمر يوم من 37:50 إلى 37:75 جنيه.

يتراوح سعر بط تسمين عمر يوم من 25:00 إلى 25:50 جنيه.

يتراوح سعر بط فرنساوي عمر يوم من 25:00 إلى 25:75 جنيه.

يتراوح سعر بط شريفان عمر يوم من 20:50 إلى 25:75 جنيه.

وصلت أسعار البانيه في محال الدواجن بالأسواق المحلية إلى 215 و220 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و210 جنيهات، والأوراك بين 90 و100 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة 110 جنيهات، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

وصل سعر البيض الأبيض إلى 149 جنيها للكرتونة، ويصل السعر للمستهلك 165 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 155 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 170 جنيهًا، والبيض البلدي حوالى 145 جنيهًا للكرتونة، ويصل للمستهلك بـ 175 جنيهًا.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض نحو 28 جنيها إلى 28.25 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو البيور نحو 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن

ومن جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لشركة "كايرو ثري أيه" للدواجن، إبراهيم وجدي، عودة إنتاج مصر من الدواجن لمستويات 2019، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 900 و950 مليون طائر.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القطاع الداجني كان من أكثر القطاعات المتأثرة خلال السنوات الأربعة الماضية من تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الخامات، وأزمة الدولار وارتفاع أسعار، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد قيام شركات كثيرة بإدخال قطعان جديدة، فضلًا عن عمليات تحسين جودة المنتج وتطهير المزارع والاهتمام بالآمان الحيوي، كل ذلك ينعكس على ارتفاع الإنتاج، فضلًا عن قيام صغار المربيين.

وعن انخفاض أسعار الأعلاف وانعكاسها على الأسعار، قال إن تحرك سعر الدولار خلال هذه الأيام ساهم في انخفاض سعر العلف بنحو 1000 جنيه في الطن، بما انعكس على سعر الدواجن الحية بنحو 1.5 جنيه.

ولفت "وجدي" إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانخفاضات، خاصة وأن أسعار الخامات المحلية أقل من المستورد حاليًا، منوهًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضًا كبيرًا خلال الربع الأخير من العام.

ونوه إلى أن هناك بعض المبادرات التي أطلقت الفترة الماضية بالتعاون مع بعض كبار المنتجين واتحاد منتجي الدواجن ووزارة التموين والتجارة الداخلية، تم من خلالها توريد 1100 طن دواجن مجمدة بداية من نوفمبر الماضي.

ومن ناحية أخرى لفت "وجدي" إلى وجود 364 مجزر دواجن على مستوى الجمهورية، لكنها تعمل بحوالي 25% من الطاقة الإنتاجية، منوهًا إلى أن مصر تحتاج لمزيد من المجازر وعربيات نقل الدواجن والثلاجات، خاصة في منطقة الدلتا أكثر المناطق العاملة في الدواجن الحية.