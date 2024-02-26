منتجي الدواجن: استهلاك الفراخ في رمضان يرتفع مما يسبب زيادة في الأسعار

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة الحالية هناك تراجع في أسعار الدواجن، ولكن نسبة الاستهلاك في رمضان ترتفع بنسبة 25 لـ 30%.



وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الأخيرة سيكون هناك توازن في أسعار الدواجن، وأن الدواجن مرشحة للنزول، ولكن قبل رمضان سيرتفع بسبب الطلب.



وأشار إلى أن أسعار البيض تنخفض ولكن بنسبة قليلة، فطبق البيض انخفض من 154 جنيها لـ 148 جنيها، ولكن بشكل عام ستنخفض الأسعار بعد وفرة النقد الأجنبي.



ولفت إلى أن الحكومة ووزارة الزراعة تولي اهتماما بتوفير الأعلاف، والأدوية لوفرة الدواجن، ويكون هناك انخفاض في الأسعار.



