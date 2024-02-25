8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي، بعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبري والتي تسببت في تراجع حتد لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية.

وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع في سعر الدواجن خلال الفترة القليلة الماضية نظرا للتراجع المرتقب في أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج عقب انهيار الدولار في السوق السوداء .

سجل سعر الدواجن البيضاء في الأسواق نحو 89 جنيها للكيلو مقارنة ب 95 جنيهًا الاسبوع الماضي.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية ، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا منذ نهاية الشهر الماضي.

واليوم الأحد انخفضت أسعار الدواجن، بنحو 6 جنيهات تقريبا في الكيلو الواحد.

وكانت أسعار الدواجن ، قد شهدت ارتفاعًا مفاجئًا خلال الفترة الماضية، حيث سجّل سعر الدواجن البيضاء ارتفاعًا بأكثر من 25 جنيهًا تقريبًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي .

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية، إن لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 75% من الأعلاف الدواجن مُرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار.

وعن سعر الدواجن اليوم الأحد 25-2-2024، فسجلت نحو 89 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء ، 108 جنيهات لـ الدواجن الساسو و115 جنيهاً لـ الدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 89 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأعلاف

أسعار الأعلاف تراوح سعر الطن بين 25 و 28 ألف جنيه

أسعار الذرة سجلت، ووصل سعر الذرة إلى 11200 جنيه .

وسجل سعر الصويا اليوم 30.5 ألف جنيه .

سعر البيض اليوم

تراوح سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق بين 145 و 155 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 150 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 160 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 165 و170 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 94 و96 جنيه للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 30 جنيه.

سعر كتكوت أبيض شركات 31و 32جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 13 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.

سعر كتكوت زري 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 89 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 94 و 96 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن الساسو سجل 108 ليصل إلى المواطن بنحو 115 جنيها.

وسعر الدواجن البلدي حر 120 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 80 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر البانيه اليوم بين 200 و 210 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 120 جنيهًا للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .