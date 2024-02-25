اتحاد منتجي الدواجن يزف بشرى سارة عن الأسعار في الفترة المقبلة

علق الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على اجتماع الوزراء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية والاعلاف، قائلا "احتياجاتنا الأسبوعية تبلغ 70 -80 مليون دولار تخص فول الصويا والزيوت يضاف إليها الفاكسنات والمكملات بقيمة تتراوح بين 5 و10 مليون دولار".

وأضاف "الزيني"، عبر مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، "ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية بداية من صفقة "رأس الحكمة" وإجتماع الوزراء اليوم يمثل تغيرات إيجابية كبيرة خاصة لدى الحديث عن صناعة حيوية مثل البيض والدواجن".

وأكد أنه "حتى نحقق ذلك لابد من استدامة واطمئنان تنعكس على المربي والمنتج والدواجن سلع حية ليس بها احتكار أو تخزين".

وتوقع أن تنعكس التغيرات الايجابية على صناعة الدواجن بعد فترة معاناة عاشها القطاع تشوهات سعر الصرف، قائلاً "أنباء جيدة مع توافر المعروض الدولاري وتراجع سعر الصرف بما ينعكس على السوق الفترة القادمة شريطة الاستدامة والاستقرار لضمان استمرار الدورات الإنتاجية".

وحول تأثير تراجع أسعار الذرة وفول الصويا على أسعار الدواجن الحية، علق قائلا "بالفعل شهدنا تراجعات في سعر الكيلو من 94 جنيها يوم الأربعاء الماضي إلى 86 جنيها اليوم وهو تراجع كبير على مستوى المزرعة يصل إلى المزرعة غدا بسعر 93-94 جنيها".

وعن أسعار البيض ومستقبلها، قال "هناك تراجع في الأسعار على مستوى المزرعة من 154 جنيها للطبق إلى 148 جنيها وسوف تتراجع الأسعار في قطاع بيض المائدة".