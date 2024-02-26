88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 26 فبراير 2024.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 78 جنيها للكيلو، و البيضاء ما بين 87 و 88 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 78 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 105 و 106 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



تراوح سعر البيض الأبيض بين 148 و 149 جنيها للكرتونة

البيض الأحمر تراوح بين 150 و 151 جنيها للكرتونة

البلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 33 و 39 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و 14 جنيه.

الكتكوت البلدي الحر بين 7.5 و 8.5 جنيه.