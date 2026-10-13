بحضور مدير عام وعظ القليوبية.. إطلاق مبادرة لا للمخدرات للبلطجة

أطلق مركز شباب ميت الحوفيين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مبادرة «لا للمخدرات.. لا للبلطجة»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات ومواجهة السلوكيات المنحرفة، ونشر القيم الأخلاقية الإيجابية، بما يسهم في حماية الشباب والنشء وترسيخ ثقافة الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

وشهدت المبادرة حضور الدكتور شريف أبو حطب، مدير عام منطقة وعظ القليوبية، برفقة عدد من الوعاظ، في إطار دعم الجهود التوعوية والدعوية الرامية إلى تحصين الشباب من الأفكار والسلوكيات السلبية، والتأكيد على أهمية تكاتف المؤسسات الشبابية والدينية والمجتمعية لمواجهة المخدرات والبلطجة، وتعزيز الوعي بمخاطرهما على الفرد والأسرة والمجتمع.

احتضان النشء والشباب

وأكدت المبادرة أهمية دور مراكز الشباب في احتضان النشء والشباب، وتوجيه طاقاتهم نحو الأنشطة الإيجابية التي تعزز الانتماء والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب تكثيف التوعية بمخاطر الإدمان والعنف والبلطجة، والعمل على ترسيخ السلوك القويم ونشر ثقافة الاحترام والتسامح والتعايش.