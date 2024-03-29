حيرة في مركز وحيد|موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

يبحث عشاق الكرة المصرية والأهلاوية بشكل خاص، والكرة الإفريقية بشكل عام، عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الصائمون في مواجهة سيمبا العنيد

يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني العنيد، بعد أن استعاد المارد الأحمر لاعبيه من المنتخب الوطني عقب المشاركة في بطولة كأس العاصمة والتي انتهت بتتويج منتخب كرواتيا بالبطولة.

تدريبات الاهلي

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مشواره في القاهرة، للصعود إلى دور نصف نهائي البطولة التي يعد المارد الأحمر هو حامل لقبها والأكثر تتويجاً بها.

وتعد المباراة صعبه نسبياً على أبناء مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، خاصة أنها خارج الأرض ووسط جماهير بطل تنزانيا، إضافة إلى عامل الرطوبة ودرجة الحرارة العالية، بجانب دخول اللاعبين المباراة وهم صائمين.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تقام مباراة الأهلي وسيمبا مساء اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام في العاصمة التنزانية دار السلام.

الاهلي وسيمبا

وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

تُنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، عبر شاشة قنوات بين سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024.

مركز وحيد يتسبب في حيرة كولر

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير تشكيل الفريق المتوقع أمام سيمبا التنزاني في لقاء الفريقين في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أفشة

كوكا

ويفاضل كولر في مركز وحيد بين أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، والذي سيتحدد وفقًا لحالة كوكا الصحية وعدم معاناته من الالآم التي تعاوده، ايحل اي منهما مكان إمام عاشور.

التشكيل المتوقع للقاء سيمبا

سيكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني في لقاء الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا كما يلي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا (محمد مجدي أفشة)

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم.