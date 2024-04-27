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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نزل 20 جنيهًا.. تراجع أسعار كرتونة البيض بقوة فى الأسواق اليوم| تفاصيل

صدى البلد

انخفضت أسعار البيض اليوم السبت انخفاضا كبيرا ، حيث هبطت سعر كرتونة البيض الأبيض حوالى 20 جنيهًا بالأسواق،  لتسجل سعر الكرتونة 145 جنيهًا بعدما وصلت سعرها إلي 165 جنيهًا  منذ أيام قليلة ، وكانت قد شهدت أسعار البيض خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا بسبب زيادة الإقبال علي شراؤه خلال شهر رمضان .
 

ويأتي هذا التراجع فى الأسعار بعد جهود الحكومة  فى ضبط الأسعار وخفضها بنسبة من 10 ل 15 % ،  فضلًا عن توافر الأعلاف بالأسواق ، مما كان له تأثير إيجابي وواضح فى أسعار الدواجن والبيض

أسعار البيض اليوم 
 

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من  150 ل 152 جنيهًا  بعدما كان سعرها 165 و 170 جنيهًا منذ يومين .

• سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا بعدما سجلت سعر الكرتونة 165 جنيهًا منذ أيام قليلة 

• وتباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 155 جنيها بعدما وصل سعرها 170 جنيها. 

 

انخفاض الدواجن والبيض 
 

ومن جانبه ، أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 145 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تفاصيل المبادرة وفق بيان الحكومة، التي جاءت كالتالي:

- تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا.

- سعر الفراخ الحية للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى.

- خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى.

- سعر كرتونة البيض 135جنيهًا في المزرعة، و145 جنيهًا للمستهلك.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.

 

توافر الأعلاف

 

فيما يقول الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  إن الأعلاف متوفرة أمام المربيين وسوق الدواجن يشهد حاليًا استقرارا واضحا.

وأضاف "الزيني " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن الدواجن البياضة تحتاج إلى فترة تتراوح من 6 لـ 8 أشهر  لتعود إلي الإنتاج مرة أخري وبالتالى يزيد المعروض من البيض فى الأسواق .

ولفت  الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  إلى أن مصر تنتج نحو 1.4 مليار طائر كل عام ونحو 14 مليار بيضة .

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