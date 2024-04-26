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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

الدواجن 
الدواجن 

شهدت أسعار الدواجن استقرارا في الأسواق اليوم بعدما هبطت من اعلى سعر ، إذ سجلت نحو  80-81 جنيها في المزرعة في المتوسط بعد 105 جنيهات كأعلى سعر قبل شهرين.

أسعار الدواجن اليوم 

ويبدأ سعر الدواجن اليوم من 83 جنيها إلى 95 جنيها لدى المحلات للمستهلك، بعد أن تجاوزت الـ 130 جنيها ووصلت إلى 135 جنيها في بعض المناطق بتراجع متوسط 45 جنيها.

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تراجع أسعار الأعلاف 

في نفس السياق ، تراجع سعر طن العلف بحسب ما أكد الزيني بنحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ 23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار.

60 جنيها

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 60 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 90 -200 جنيه لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -250 جنيها.

البانيه

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 80-81 جنيها في المزرعة، و 83 وقد يصل إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 115-130 جنيها للكيلو.
  •  الدواجن الساسو: 95-100 جنيهً للكيلو.
  • الأوراك: بين 94 - 110 جنيهًات للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 190-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 65-70 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 50-55 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
  •  

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي بعد التراجع :

سعر كرتونة الأحمر 145 جنيها في المزرعة.
تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 150-170 جنيها.

أسعار البيض الأبيض

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيها.
تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 155 جنيها.
سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 150 جنيها للمستهلك.

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