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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرفة التجارية: الطلب العالمي على الدواجن المصرية مرتفع..والكيلو وصل 73 جنيها بالمزارع

الدواجن
الدواجن

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الطلب العالمي على الفرخة المصرية مرتفع ولا نستطيع الوفاء به في الوقت الحالي في ظل الإنتاج المنخفض.

وتابع رئيس شعبة الدواجن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية عليها التحرك بإيجابية للوفاء بالطلبات العالمية، إذ أن الدواجن ليست فقط المطلوبة بالخارج بل كذلك البيض والمنتجات كاملة الصنع ذات الصلة، مشيرًا إلى ضرورة العودة لنسبة الإنتاج القديمة قبل عام 2022، وخصوصا أن وزارة الزراعة لديها مزارع لا تعمل.
وأشار رئيس شعبة الدواجن، الى أن كيلو الفراخ وصل لـ 73 جنيها في المزارع الآن، ودولتي الإمارات وليبيا من أكثر الدول التي تطلب الفرخة والبيض المصري.
 

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