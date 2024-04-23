رغم هبوط الدواجن.. لماذا لم تنخفض أسعار البيض بالأسواق؟.. منتجي الدواجن يجيب

تنخفض أسعار الدواجن يوما بعد يوم بعد قرارات الحكومة وجهودها فى ضبط الأسعار وخفضها بنسبة من 10 ل 15 % ، فضلًا عن توافر الأعلاف بالأسواق ، مما كان له تأثير إيجابي وواضح فى أسعار الدواجن، وعلي الرغم من ذلك ، لم تنخفض أسعار البيض بالأسواق ، حيث تتراوح سعر البيضة من 6 ل 7 جنيهات.



وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الأعلاف متوفرة أمام المربيين وسوق الدواجن يشهد حاليًا استقرارا واضحا.

أسباب ارتفاع أسعار البيض

وكشف "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، عن أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن، وقال إن الشهور الماضية خرج العديد من منتجي الدواجن البياضة من دورات الإنتاج مما أدى إلي التأثير على أعداد الدواجن البياضة.

وأضاف أن الدواجن البياضة تحتاج إلى فترة تتراوح من 6 لـ 8 أشهر لتعود إلي الإنتاج مرة أخري وبالتالى يزيد المعروض من البيض فى الأسواق .



وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلى أن نحتاج إلى فترة حتى تعود أسعار البيض إلي طبيعتها ، أن الانخفاض لا يعني أن المستهلك مستفيد ولا حتى المربي لأن تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع.

ولفت إلى أن مصر تنتج نحو 1.4 مليار طائر كل عام ونحو 14 مليار بيضة .

مبادرة تخفيض الأسعار



ومن جانبه ، أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 145 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تفاصيل المبادرة وفق بيان الحكومة، التي جاءت كالتالي:

- تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا.

- سعر الفراخ الحية للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى.

- خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى.

- سعر كرتونة البيض 135جنيهًا في المزرعة، و145 جنيهًا للمستهلك.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.



أسعار البيض اليوم

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 160 ل 165 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 165 جنيهًا

تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 170 جنيها.