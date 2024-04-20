الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

تراجعت أسعار الدواجن مجددا اليوم في الأسواق، إلى نحو 74 جنيها في المزرعة لأول مرة من شهور، بعدما سجلت أرقاما تاريخية تخطت الـ100 جنيه قبل أيام، وذلك بعد ساعات من مؤتمر الحكومة الخميس حول تراجع الأسعار.

وهبطت الدواجن بقوة من نحو 120 -135 جنيها في بعض المناطق إلى نحو 79 جنيها للمستهلك بفارق نحو 40 جنيها في المتوسط، بعد تحرك الحكومة لخفض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والاستراتيجية، إذ أطلق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مبادرة للعمل على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

أسعار الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة لتسجل بين 74-75 جنيها وتبدأ للمستهلك من 79 جنيها، بعد أن كان سعرها بين 120-135 جنيها منذ أيام.

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 70 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 168-200 جنيه لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -250 جنيها.

سعر كيلو الفراخ اليوم

وهبطت سعر كيلو الفراخ، إذ يبدأ سعر كيلو البيضاء من 79 جنيها في المحلات بعد نحو 120 -135 الأيام الماضية لدى المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 74-75 جنيها في المزرعة، و 79 وقد يصل إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-130 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 95 -100 جنيهً للكيلو.

الدواجن

الأوراك: بين 85- 100 جنيهً للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 168-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 55-70 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 40-55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي:

سعر كرتونة الأحمر 160 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 165-180 جنيها.

البيض

أسعار البيض الأبيض