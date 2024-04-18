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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الدواجن تتوقع انخفاض الأسعار وتحذر من بعض المنتجين لهذا السبب

الدواجن
الدواجن

طالب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، بضرورة وجود منظومة للعرض والطلب خاصة بالدواجن والبيض.

وأوضح عبد العزيز السيد خلال حواره مع برنامج “يحدث فى مصر”،المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن سعر كرتونة البيض تجاوز 170 نتيجة ارتفاع اسعار الاعلاف مرة أخرى.

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية: ارتفاع أسعار الأعلاف ارتفعت أثر بالسلب على أسعار الدواجن.

وحذر  من بعض منتجى الدواجن حيث أنهم يستغلون الأوضاع الحالية بتقليل الانتاج وبالتالى انخفاض المعروض فى الأسواق.

انخفاض الأسعار

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، حدوث انخفاض فى أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة دون أنخفاض اسعار البيض.

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