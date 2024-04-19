هبوط حاد خلال أيام.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

قال الدكتور أحمد جلال عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة وعميد كلية زراعة جامعة عين شمس السابق، إن جميع الأسعار لجميع المنتجات انخفضت بشكل كبير وملحوظ لجميع السلع الاساسية.

وشدد جلال خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه يجب علي المواطنين البحث عن الأماكن التي تبيع بأسعار مخفضة والاستجابة لمبادرة التخفيض، مؤكدا أن الدولة تخلصت بشكل نهائي من السوق السوداء، لافتا إلى أن الدولار متوفر في جميع البنوك.



وتابع، أنه اسعار الدواجن انخفضت اكثر من ١٧ جنيه للكيلو، تأكيدا لما نوهنا عنه قبل نهاية شهر رمضان 2024.

وأوضح، أنه سوف تنخفض أسعار الدواجن والبيض مرة اخري انخفاض كبير يحس به المواطن نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف، حيث تشير التوقعات إلى هبوط في أسعار هذه العناصر الأساسية لإنتاج الدواجن.

وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض سعر كيلو الدواجن إلى 78 جنيها للمواطن في الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدة علي انخفاض جميع السلع الأساسية وهو ما شعر به جميع المواطنين في الفترة الحالية انخفاض حاد في عدد كبير من السلع الاستراتيجية.