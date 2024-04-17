هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

تواصل أسعار الدواجن والبيض هبوطها المستمر بعد تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار بنسبة 10% إلى 15%، فتراجعت أسعار الفراخ البيضاء بنحو 20 جنيهًا للكيلو منذ بدء تطبيق المبادرة حتى الآن.

أسعار الدواجن في البورصة

أما عن أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 فتشهد استقرارًا ملحوظًا بالمقارنة مع أسعارها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان حيث كانت دائمًا في زيادة غير مبررة إلى أن وصل سعرها لأكثر من 120 جنيهًا للكيلو في بعض المناطق.

وتبلغ أسعار الدواجن اليوم:

سعر كيلو الفراخ البيضاء 80 إلى 81 جنيهًا في المزرعة وهي نفس أسعارها أمس.

سعر كيلو الفراخ البلدي 107 جنيهًات في المزرعة.

أسعار الفراخ الساسو الحمراء 83 إلى 85 جنيهًا في المزرعة بواقع انخفاض 2 جنيهًا عن أسعار أمس الثلاثاء حيث كانت 85 إلى 86 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الدواجن البيضاء الأمهات72 جنيهًا في المزرعة بانخفاض 3 جنيهات تقريبًا عن أسعار أمس التي كانت 74 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ في الأسواق

تباع الدواجن في الأسواق المصرية بأسعار أكثر بقليل من تكلفتها في المزرعة بناءً على إضافة تكلفة نقلها إلى المحال التجارة ومكسب البائعين وغيره من اللوازم المالية المختلفة. وتصل أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية:

91 جنيهًا إلى 95 جنيهًا في بعض المناطق لكيلو الفراخ البيضاء.

أسعار كيلو الفراخ البلدي تتراوح من 115 إلى 120 جنيهًا في المحال التجارية.

سعر الفراخ الساسو الحمراء يتراوح بين 89 إلى 97 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء الأمهات تصل إلى 80 جنيهًا للكيلو بالأسواق.

أسعار البانية وأجزاء الدجاج في الأسواق اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024

سعر البانية اليوم يتراوح بين 180 و 190 جنيهًا للكيلو ويصل إلى 220 جنيهًا في بعض المناطق.

سعر أوراك الدجاج يتراوح بين 97 إلى 100 جنيهًا للكيلو.

أسعار صدور الدجاج تبلغ 142 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الكبد والقوانص 105 جنيهًات.

سعر هياكل الدجاج 60 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

اتسمت أسعار البيض اليوم أيضًا بالاستقرار النسبي وذلك كالآتي: