نحتاج لبورصة.. الغرف التجارية تكشف مفاجأة عن أسعار الدواجن| تفاصيل

نواجه مشاكل في البيض بسبب قلة الفراخ الأمهات بالسوق

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك آليات لضبط أسعار الدواجن بالأسواق، مؤكدًا أن أسعار الدواجن تختلف من مكان لآخر.



وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية "الحياة"، أننا نواجه مشاكل في البيض، بسبب قلة الفراخ الأمهات بالسوق، واستحواذ كبار القطاع لأكثر من 80% من الأمهات.



وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إلى أننا بحاجة لبورصة تستطيع أن تحدد تكلفة الإنتاج، سواء للكتكوت أو البيض، وبالتالي سينضبط السعر بالسوق، بالإضافة إلى المراقبة الدورية.



ونوه، أننا نواجه شحًا بقطاع الدواجن، وهنا يأتي دور وزارة الزراعة في استغلال المزارع الخاصة بها، ومن المفترض ألا يزيد كيلو الفراخ عن 75 جنيهًا.