75 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم 22 إبريل

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 22 إبريل 2024.



أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



اسعار الدواجن اليوم





سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 73 جنيها للكيلو.

و سعر الدواجن البيضاء ما بين 75 و 76 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 73 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 88 و 89 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم





تراوح سعر البيض الأبيض بين 145 و 146 جنيها

البيض الأحمر تراوح بين 148 و 149 جنيها

و البلدي 134 و 135 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت





يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 28 و 33 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيها.



الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 8 جنيهات.