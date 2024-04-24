هبوط متواصل| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. وهذه التسعيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

يشهد سوق الدواجن المصري مزيدًا من التراجع والانخفاض في أسعار الدواجن البيضاء والبلدية إلى جانب الأنواع المختلفة من الطيور، وذلك بسبب التراجع المستمر لأسعار مدخلات الإنتاج الخاصة به بعد الإفراجات الجمركية عن الأعلاف وتوفير العملة الصعبة في البنوك إلى جانب القضاء على السوق السوداء.

وارتفعت أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه قبل أيام من شهر رمضان لتسجل ما يزيد عن 100 جنيهًا للكيلو الواحد إلى أن اتخذت الحكومة المصرية خطوة مبادرة خفض أسعارها إلى 15 إلى 20% خلال شهر رمضان وصولًا إلى 30% بعد عيد الفطر.

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024 مزيدًا من التراجع حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 77 إلى 78 جنيهًا في البورصة لتباع في الأسواق بسعر 80 إلى 85 جنيهًا. كما جاءت أسعار الدواجن المختلفة الأخرى على النحو التالي:

سعر الدواجن الساسو والحمراء 85 إلى 86 جنيهًا في البورصة لتصل إلى المستهلك بسعر 89 إلى 90 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات 73 جنيهًا في البورصة لتصل إلى المستهلك بسعر 80 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي 73 جنيهًا في البورصة لتصل إلى المستهلك بسعر 80 جنيهًا.

أسعار أجزاء الدجاج اليوم

يتراوح سعر البانيه اليوم في الأسواق بين 190 إلى 220 جنيهًا، فيما سجلت أسعار باقي أجزاء الدجاج الآتي:

سعر كيلو أوراك الدجاج يتراوح بين 97 إلى 100 جنيهًا.

سعر كيلو صدور الدجاج بالعظم 142 جنيهًا.

كيلو الكبد والقوانص بسعر 105 جنيهًات.

كيلو الهياكل بسعر 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض شركات بسعر 33 جنيهًا.

الكتكوت الأبيض قطعان بسعر 28.25 جنيهًا.

الكتكوت الساسو البيور بسعر 16 جنيهًا.

الكتكوت الساسو بسعر 15 جنيهًا.

الكتكوت الهجين بسعر 11 جنيهًا.

الكتكوت البلدي بسعر 8 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 141 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 148 إلى 150 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 150 جنيهًا في المزرعة و160 جنيهًا في الأسواق. أما عن سعر كرتونة البيض البلدي فتصل إلى 135 جنيهًا في المزرعة و150 جنيهًا في الأسواق.

أسعار الدواجن المتوقعة خلال الأيام المقبلة

من المتوقع استمرار انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال الأيام المقبلة إلى أن تصل إلى خصم 30% من سعرها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، وذلك وفقًا لما وعدت به الحكومة المصرية من خلال مبادرة خفض أسعار الدواجن 15 إلى 20% خلال شهر رمضان وصولًا إلى 30% بعد عيد الفطر.

وكشف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أسباب عدم انخفاض أسعار البيض بالشكل المطلوب مثلما حدث في أسعار الدواجن حيث قال أنه خلال الأشهر الماضية أخرج العديد من منتجي الدواجن البياضة من دورات الإنتاج وهو ما تسبب في انخفاض أعداد الدواجن البياضة.

وأوضح أن الدواجن البياضة تحتاج إلى 6 لـ 8 أشهر لتعود إلى دورة الإنتاج مرة أخرى ثم يزيد المعروض من البيض في الأسواق وبالتالي ينخفض سعره.