40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

شهدت أسعار الدواجن تراجعا قويا في الأسواق اليوم ، إذ سجلت نحو 78 جنيها في المزرعة في المتوسط بعد 105 جنيهات كأعلى سعر قبل شهرين.

أسعار الدواجن اليوم

ويبدأ سعر الدواجن اليوم من 81 جنيها إلى 85 جنيها لدى المحلات للمستهلك، بعد أن تجاوزت الـ 120 جنيها ووصلت إلى 135 جنيها في بعض المناطق بتراجع متوسط 40 جنيها.

تراجع الطلب

أما الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، فكشف عن سر التراجع في اسعار الدواجن بشكل كبير في المزارع والمحلات في الوقت الحالي، قائلا إنه نتيجة تراجع الطلب على المعروض، مضيفا أن سعر كيلو الفراخ سجل في المزرعة 75 جنيهًا للكيلو هبوطًا من سعر 105 جنيهات الذي وصل له الفترة الماضية.

وكشف الزيني في تصريحات له أن من أهم أسباب تراجع الدواجن الأيام الحالية هو تراجع الطلب بحوالي 30 % بعد موسم رمضان والعيد.

تراجع أسعار الأعلاف

وهبط سعر طن العلف بحسب ما أكد الزيني بنحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ 23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار وتوفره أيضًا في البنوك.

60 جنيها

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 60 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 168-200 جنيه لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -250 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 77-78 جنيها في المزرعة، و 81 وقد يصل إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-130 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 95-100 جنيهً للكيلو.

الأوراك: بين 90- 110 جنيهًات للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 175-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 60-70 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 45-55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 73 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.



سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي بعد التراجع :

سعر كرتونة الأحمر 150 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 160-170 جنيها.



أسعار البيض الأبيض

البيض

سعركرتونة البيض الأبيض 150 جنيها.

تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 160 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 150 جنيها للمستهلك.