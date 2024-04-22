تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق بقوة من مستوى 120 -135 جنيها في بعض المناطق إلى نحو 78 جنيها للمستهلك، بعد تحرك الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 74-75 جنيها وتبدأ للمستهلك من 78 جنيها، بعد أن كان سعرها بين 120-135 جنيها منذ أيام، بفارق نحو 40 جنيها في المتوسط.

الدواجن

الأوراك: بين 85- 100 جنيه للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 168-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 55-70 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 40-55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 73 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي:

سعر كرتونة الأحمر 160 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 165-180 جنيها.

البيض

أسعار البيض الأبيض

سعر كرتونة البيض الأبيض 160 جنيها.

تباع كرتونة البيض الأحمر للمستهلك بدءا من 165 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 170 جنيها للمستهلك