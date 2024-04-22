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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق بقوة من مستوى 120 -135 جنيها في بعض المناطق إلى نحو 78 جنيها للمستهلك، بعد تحرك الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

أسعار الدواجن اليوم 

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 74-75 جنيها وتبدأ للمستهلك من 78 جنيها، بعد أن كان سعرها بين 120-135 جنيها منذ أيام، بفارق نحو 40 جنيها في المتوسط.

 

الدواجن

الأوراك: بين 85- 100 جنيه للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 168-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 55-70 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 40-55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 73 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

سعر كرتونة الأحمر 160 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 165-180 جنيها.

البيض

أسعار البيض الأبيض

سعر كرتونة البيض الأبيض 160 جنيها.

تباع كرتونة البيض الأحمر للمستهلك بدءا من 165 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 170 جنيها للمستهلك

الدواجن

 

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