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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

30 جنيها دفعة واحدة.. هبوط جديد يضرب أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

صدى البلد

أسعار الدواجن اليوم الأحد واصلت التراجع في بعد هدوء الطلب بعد انتهاء عيد الفطر 2024.

وهبطت أسعار الدواجن بأكثر من 30 جنيها في الكيلو واحد.

وشهد سعر الدواجن اليوم الاحد 21-4-2024، تراجعا كبيرا مقارنة ب أسعار  الدواجن قبل عيد الفطر . 

وتراجعت الأسعار لتكون أقل من سعر الدواجن في تخفيض أسعار الدواجن والبيض والتي حدده الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والذي حدد أسعار الدواجن البيضاء ب 75 جنيها في المزرعة 

 

 وكانت أسعار الدواجن قد ارتفعت بقوة مع بداية شهر رمضان 2024، بفعل زيادة الطلب.

 

تراجع منتظر لأسعار الدواجن

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن سيشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة القليلة المقبلة، وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 82 و85جنيهًا للكيلو. 

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وأكد  ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 75% من الأعلاف الدواجن مُرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار.

 

 

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد، في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 75 جنيهًا للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق. 

  • وسجل سعر الوراك من 85 إلى 90 جنيها.
  • سعر الكبد والقوانص 95 جنيها.
  • كيلو الهياكل بـ 50 جنيها.
  • سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.
  • سعر البط 140 جنيهًا.
  • سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

  • تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و23 ألف جنيه.
  • أسعار الذرة: تراجع سعر الذرة إلى أقل من 10 آلاف جنيه.
  • وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم 

  • سجا سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق  بين 150 جنيهًا للطبق.
  • وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 150 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 160 جنيهًا.
  • وسجّل سعر البيض البلدي 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 82 إلى 85 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

 سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 30 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 32 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل  19 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.
  • سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 75  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 82 و85 جنيهاً للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 88 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 95 جنيهات
  • وسعر الدواجن البلدي حر  105 جنيهات للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم 

  • سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البانيه اليوم بين 175 و185 جنيه للكيلو الواحد.
  • سجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.

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