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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم السبت

صدى البلد

يرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم السبت 27-4-2024 في الأسواق والمنافذ الحكومية.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 2000

سعر اللحمة البقري 280 جنيهًا للكيلو.

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.

سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو.

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.

سعر اللحوم البقري

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 330 و380جنيه.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

 

سعر اللحوم في وزارة التموين

 

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

 

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

 

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

 

منافذ وزارة الزراعة

 

بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.

 

سجّل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

 

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.

 

وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.

 

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 270 جنيهًا.

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