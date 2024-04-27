شعبة القصابين تكشف مفاجأة عن أرخص كيلو لحمة في مصر .. فيديو

أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان سعر كيلو اللحوم البلدي الحر يتراوح بين 400 لـ 450 جنيه .

وقال عبد الباسط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سعر لحوم العجل الكولومبي يتم معاملتها نفس معاملة اللحوم البلدي وبالتالي سعره مماثل لسعر البلدي ".

وأضاف هيثم عبد الباسط:" لا ينبغي ان يتم مساواة لحوم مستوردة بنفس سعر اللحوم البلدية ".

وتابع هيثم عبد الباسط:" طالبنا بوقف تصدير لحوم الغنم والعجول للخارج في ظل احتياج السوق المحلي للحوم البلدية لضبط الأسعار ".

واكمل هيثم عبد الباسط:" هناك حالة ركود شديد في محلات الجزارة في الوقت الحالي بسبب تواجد فارق بين دخول المواطنين وأسعار اللحوم ".

ولفت هيثم عبد الباسط:" أرخص كيلو لحم في المجمعات الاستهلاكية بـ 285 جنيه للكيلو ".