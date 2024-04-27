بعد حملات مقاطعة الأسماك.. هل تنخفض اللحوم ؟|إليك الأسعار بمنافذ الزراعة

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال ضخ المواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم والسلع بمنافذها بأسعار مخفضة ومناسبة.

وشهدت أسعار الأسماك خلال الأيام القليلة الماضية تراجعا وصل لـ 50 % في بعض المناطق بعد حملات ودعوات بمقاطعة شرائها بمختلف المحافظات.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

ومن خلال هذا التقرير، يستعرض "صدى البلد"، أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية:

وفي هذا الصدد، قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، في تعليقه على مقاطعة البورسعيدية للأسماك، إن 70% من الأسر اقتصادها ضعيف وبالتالي هناك عدم إقبال على اللحوم دون حملات مقاطعة.

وأضاف "عبد الباسط" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الأربعاء، "دون مقاطعة فيه هبوط حاد في الشراء والإقبال على المحلات التجارية"

وتابع "أسعار اللحوم حاليًا ما بين 400 إلى 450 جنيه وهو سعر البلدي الحر الإنتاج المحلي، وأرخص لحوم هي اللحوم السوداني التي تستورده الشركة القابضة بـ285 جنيه".

واختتم "إذا حدثت حملات مقاطعة للحوم ستتأثر الأسعار بنسبة من 20 إلى 30%، وهذا سيكون تأثيره على كبار المربين".

واستقرت أسعار اللحوم البلدي في السوق اليوم، حيث سجلت اللحوم الكندوز 350-380 جنيهًا، والضأن بين 370-450 جنيها، والجملي 270-340 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار اللحم المفروم العادى 350 و 420 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 350-400 جنيهًا، والكبدة 350-500 جنيها.

أسباب الارتفاع الجنوني للأسعار

وحسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و 50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليونا ومائتي طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 450 و475 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 244- 320 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 290 و390 جنيها للكيلو.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.

من جانبه، أشار حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين في تصريحات إعلامية، إلى أن شراء اللحوم أصبح فوق طاقة المواطن، حيث بلغت أسعار اللحوم الجملي ما بين 330 إلى 400 جنيه للكيلو، ولحوم البتلو تتراوح ما بين 350 إلى 400 جنيه، وتراوح لحم الكندوز ما بين 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو، ووصلت أسعار اللحوم الضأن إلى 480 جنيهًا للكيلو.

وأكد أن الارتفاع الجنوني للأسعار يرجع إلى توالي الأزمات العالمية من أزمة تفشي وباء كورونا إلى أزمة روسيا وأوكرنيا، بالإضافة إلى العجز المحلي من مستلزمات الأعلاف واللحوم الحمراء، مطالبًا الحكومة بحل أزمة نقص الأعلاف والعمل على خفض أسعارها.

وكان مصريون قد دشنوا حملة كبيرة لـ مقاطعة الأسماك لمدة شهر بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية غير مسبوقة.

نجاح محدود لمقاطعة الأسماك

ونجحت الحملة خلال أيامها الأولى في تخفيض الأسعار ورغم ذلك مازالت مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء.

وتعرض تجار الأسماك في 8 محافظات مصرية هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية لخسائر فادحة بسبب الحملة.

وسوف نرصد لكم أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة اليوم في جميع محافظات الجمهورية:

- سعر اللحم البرازيلى البقري يتراوح بين 210 و250 جنيها.

- سعر اللحوم الهندى ما بين 190 جنيها للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 230 جنيها.

- لحم بلدي فريش كندوز ملبس 330 جنيها.

- مفروم ملبس 300 جنيه.

- كندوز احمر 350 جنيها.

- مفروم أحمر 330 جنيها.

- موزه 355 جنيها.

- انتركوت 355 جنيها.

- روزبيف 355 جنيها.

- شاورما لحم 355 جنيها.

- بفتيك 370 جنيها.