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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بلاش تشتريها.. كيف تعد نوع توابل بالمنزل جرام منها يغنيك عن الدجاج

صدى البلد

تتمتع اللحوم والأسماك والبيض والخضار بالعديد من الفوائد الصحية للجسم، لكن ماذا لو علمت أن هناك مكونًا سريًا في مطبخك، وهو أكثر تغذية وقوة من هذه الأطعمة التي تعزز المناعة.

توابل تغنيك عن الطعام

يحتاج جسم الإنسان إلى العناصر الغذائية الأساسية للقيام بالوظائف الحيوية للجسم. والأطعمة مثل اللحوم والأسماك والبيض والخضروات محملة بشكل طبيعي بالعناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.

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بها مادة مسرطنة بالخطأ.. تحذير صادم من 3 أنواع توابل شهيرة

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نوع توابل يحمي من مرض السكر ويساعد في علاجه

ولكن هل هذه كافية لمنح جسمك دفعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها ؟ يجيب خبراء التغذية عن هذا الأمر بكشف معلومات جديدة عن توابل المطبخ المعجزة التي تحتوي على عناصر غذائية أكثر من اللحوم والأسماك والخضروات.

هذه التوابل التي يتم إعدادها وبيعها من قبل شركات شهيرة، ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إنديا” تم الإعلان عن اثنين من الشركات التي صنعها أنها وضعت بها مواد مسرطنة بالخطأ، لكن في الوقت نفسه فإن لها فوائد كبيرة ومن السهل إعدادها في المنزل.

توابل عجيبة تشفي من الأمراض

هذه التوابل القوية هي “جارام ماسالا” ويصفها الخبراء أنها توابل عجيبة تم استخدامها منذ العصور القديمة كمحسن للطعم، ولكن ستفاجأ عندما تعرف أن هذه التوابل مصنوعة أساسًا عن طريق خلط العديد من التوابل، مما يجعلها مزيجًا قويًا من التوابل القوية.

وتساعد هذه التوابل القوية في شفاء العديد من الأمراض إلى جانب إضافة لمسة من الطعم والنكهة إلى الأطباق الشهية.

وفقا لما نشره مؤخرا خبير الصحة جوهي كابور، جارام الماسالا غنية بالحديد الذي يساعد في تحسين مستويات الهيموجلوبين في الدم وتقليل الأمراض مثل فقر الدم. السبب وراء احتواء جارام ماسالا على العناصر الغذائية الجيدة هو التوابل مثل الهيل والكزبرة والفلفل الأسود والكمون، وهي غنية بشكل طبيعي بالمواد المغذية مثل الحديد والألياف ومضادات الأكسدة على سبيل المثال.

وإضافة كمية قليلة من هذه التوابل إلى أطباقك يمكن أن يساعد بشكل طبيعي في الوقاية من الأمراض مثل مرض السكري والكوليسترول ويساعد في إدارة الوزن بشكل أفضل ويقلل من التهاب المفاصل.

طريقة إعداد التوابل في المنزل

طريقة عمل جارام ماسالا

100 جرام بذور كمون 
75 جرام فلفل اسود 
75 جراد اسود 
30 جرام كزبرة مطحونة 
10 جرام حبهان مطحون 
10 جرام قرنفل 
10 جرام قرفة 
5 جرام بيبلي 
5 جرام جوزة الطيب
تحميصها ثم طحنها، تحصل على ماسالا ناعمة.

التوابل القوية البيض العناصر الغذائية العناصر الغذائية الأساسية العصور القديمة الفوائد الصحية الفيتامينات والمعادن اللحوم والأسماك

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