نوع توابل يحمي من مرض السكر ويساعد في علاجه

قد تكون القرفة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم مثل الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

تشير الدراسات إلى أن القرفة قد تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم، وتعزيز امتصاص الجلوكوز، وزيادة حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد على نقل السكر في الدم إلى الخلايا.



ووفقا لموقع “ هيلث” أظهرت دراسة شملت 40 شخصًا أن المشاركين الذين تناولوا ما بين ثلاثة إلى ستة جرامات من القرفة يوميًا لمدة 40 يومًا شهدوا انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم قبل وبعد الوجبة.



وجدت دراسة أخرى أجريت على 140 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 أن تناول جرام واحد من القرفة يوميًا لمدة ثلاثة أشهر أدى إلى تحسين نسبة السكر في الدم أثناء الصيام، والهيموجلوبين A1c (علامة التحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل)، والأنسولين أثناء الصيام.

القرفة

وفي نفس الدراسة، شهدت مجموعة القرفة تحسنًا في مستويات الكوليسترول لديهم و كانت الآثار الإيجابية لمكمل القرفة أكثر وضوحًا لدى المشاركين الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم الأساسي الأعلى (BMI).



بالإضافة إلى تناول مكملات القرفة، تشير الدراسات إلى أن تناول وشرب القرفة يمكن أن يفيد الصحة وقد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على 30 شخصًا بالغًا أن شرب 3.5 أونصة من شاي القرفة قبل تناول محلول السكر أدى إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بعد تناول المشروبات مقارنة بالمجموعة الضابطة.